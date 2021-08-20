Ali Koç, Sörloth çağrısına kızdı

Ali Koç transferle ilgili konuşurken bir taraftar, "Sörloth" diye bağırmaya başladı ve Fenerbahçe Başkanı "Bir dakika susar mısın lütfen" şeklinde tepki gösterdi.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında kendi sahasında HJK Helsinki’yi 1-0 mağlup eden Fenerbahçe ’de Başkan Ali Koç, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BİZİM YOĞURT YİYİŞİMİZ BÖYLE"

Başkan Ali Koç, transfer gündemlerinde olduğu iddia edilen Sörloth ve Kolasinac ile ilgili sorulan soruyu da "3 senedir birlikteyiz, bir imza atmadan açıklamıyoruz. Arkadaşlarım ya da ben bir haber sızdırdık mı? Bizim yoğurt yiyişimiz böyle." şeklinde yanıtladı.

Ali Koç'tan taraftara Bir dakika susar mısın - İZLE



"BİR DAKİKA SUSAR MISIN?"

Ali Koç, konuşması esnasında ısrarla 'Sörloth' diye bağıran bir taraftara ise "Bir dakika susar mısın lütfen?" diye cevap verdi. Taraftarın "Şampiyon olmamız lazım ama ya..." diye karşılık vermesi ise dikkat çekti.