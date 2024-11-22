Ali Koç: Söyleyeceğim şeyler birikti

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, gündeme dair konularla ilgili kamera karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Ali Koç, Fenerium'un yeni tırlarının teslim töreninde açıklamalar yaptı.

"FENERBAHÇE, CÖMERTLİK GÖSTERİYOR"

Taraftarlara teşekkür eden Koç, şunları dedi:

Her zaman söylediğim gibi Fenerbahçe'nin farkı; gelir, eğitim, kültür seviyesi ne olursa olsun taraftarımız söz konusu Fenerbahçe ise olağanüstü sınırları zorlayacak cömertlik gösteriyor. Bunu her alanda görüyoruz. Allah onlardan razı olsun.