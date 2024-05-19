Süper Lig'in 37. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadele, 1-0'lık Fenerbahçe galibiyeti ile tamamlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 71. dakikada Çağlar Söyüncü kaydetti.
Müsabakaya ilk 11'de başlayan Alexander Djiku, 12 ve 21. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Ali Koç ve takım üç puanı sahada kutladı
Maçın ardından ise Ali Koç, çarpıcı bir karara imza atarak Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne geldi.
Koç, yöneticiler ve futbolcularla birlikte sahaya çıkarak galibiyeti kutladı.
Stadyum yönetimi, tezahüratlar üzerine boş stadyumda müzik sesini açtı. Bazı Galatasaraylı idareciler sahaya girdi. İki taraf arasında gerginlik çıktı. Polis güçleri olaya müdahale etti.
Fenerbahçe, soyunma odasına girdi
Kısa bir sürenin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yöneticiler ve futbolcular içeriye girdi. Gerginlik de sona erdi.
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