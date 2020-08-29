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- Ali Koç statta kahvaltı yaptı
Ali Koç statta kahvaltı yaptı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Futbol A Takımı İdari Menajeri Volkan Ballı ve taraftarlarla birlikte Şükrü Saracoğlu Stadı'nda kahvaltı yaptı.
- Haber Merkezi
- 29.08.2020 - 14:43
Fenerbahçe Kulübü'nün geçtiğimiz günlerde duyurduğu kahvaltı organizasyonu bugün gerçekleşti.
Başkan Ali Koç ve Futbol A Takımı İdari Menajeri Volkan Ballı, günler öncesinden rezervasyon yaptıran bazı sarı-lacivertli taraftarlarla birlikte Şükrü Saracoğlu Stadı'nda kahvaltı yaptı.
Koç, yedek kulübelerinin önüne kurulan masaları tek tek gezerek taraftarlarla vakit geçirdi.
Sadece 150 adet satılan biletler kısa sürede tükenmişti.