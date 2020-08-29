Ali Koç statta kahvaltı yaptı

Ali Koç statta kahvaltı yaptı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Futbol A Takımı İdari Menajeri Volkan Ballı ve taraftarlarla birlikte Şükrü Saracoğlu Stadı'nda kahvaltı yaptı.

Fenerbahçe Kulübü'nün geçtiğimiz günlerde duyurduğu kahvaltı organizasyonu bugün gerçekleşti.

Başkan Ali Koç ve Futbol A Takımı İdari Menajeri Volkan Ballı, günler öncesinden rezervasyon yaptıran bazı sarı-lacivertli taraftarlarla birlikte Şükrü Saracoğlu Stadı'nda kahvaltı yaptı.

Koç, yedek kulübelerinin önüne kurulan masaları tek tek gezerek taraftarlarla vakit geçirdi.

Sadece 150 adet satılan biletler kısa sürede tükenmişti.