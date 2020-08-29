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    Ali Koç statta kahvaltı yaptı

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Futbol A Takımı İdari Menajeri Volkan Ballı ve taraftarlarla birlikte Şükrü Saracoğlu Stadı'nda kahvaltı yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 29.08.2020 - 14:43
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    Ali Koç statta kahvaltı yaptı

    Fenerbahçe Kulübü'nün geçtiğimiz günlerde duyurduğu kahvaltı organizasyonu bugün gerçekleşti.

    Başkan Ali Koç ve Futbol A Takımı İdari Menajeri Volkan Ballı, günler öncesinden rezervasyon yaptıran bazı sarı-lacivertli taraftarlarla birlikte Şükrü Saracoğlu Stadı'nda kahvaltı yaptı.

    Koç, yedek kulübelerinin önüne kurulan masaları tek tek gezerek taraftarlarla vakit geçirdi.

    Sadece 150 adet satılan biletler kısa sürede tükenmişti.

    Ali Koç statta kahvaltı yaptı #1

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