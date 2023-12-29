Ali Koç: Süper Kupa finalinin Almanya'da oynanmasını istiyordum Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Suudi Arabistan'da Galatasaray ile oynanacak maç öncesinde konuştu.

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Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe, Süper Kupa finali için Suudi Arabistan'da karşı karşıya gelecek.

Dev maç öncesi iki taraftan da çeşitli açıklamalar geliyor...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Suudi Arabistan'da Galatasaray ile oynanacak maç öncesi açıklamalarda bulundu.

"Almanya'yı istiyorduk, kabul etmediler"

Süper Kupa'nın oynanacağı yer ile ilgili konuşan Koç, "Süper Kupa'nın Riyad'da oynanması ile ilgili tartışmaları samimi bulmuyorum. İtalya, İspanya dörtlü Süper Kupa oynuyor, dünyanın gözü burada. Biz Almanya'yı istiyorduk aslında, TFF de istiyordu ama Almanya kabul etmedi." dedi.

"Abesle iştigal"

Fenerbahçe Başkanı ayrıca, "Fenerbahçe'nin duruşu, cumhuriyet ilkelerine sahip çıkışı, Atamız konusundaki duruşu, söylemi, eylemi bir maç buraya geldik diye sorgulanacaksa bunu pek samimi bulmuyorum ve abesle iştigal olarak görüyorum." sözlerini sarf etti.

"Son derece endişeliyiz"

Türkiye'de kronikleşmiş bir futbol sorunu olduğunu söyleyen Koç, şöyle konuştu: