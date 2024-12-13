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Haber Merkezi

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında evinde İspanyol ekibi Athletic Bilbao'ya 2-0'lık skorla mağlup olan Fenerbahçe, gözünü yeniden Süper Lig'e çevirdi.

Ligin 16. haftasında 15 Aralık Pazar akşamı saat 19.00'da Başakşehir'le sahasında karşılaşacak olan sarı-lacivertli takımda sıcak bir gelişme yaşandı.

FUTBOLCULARLA TOPLANTI YAPTI

Başkan Ali Koç, Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Futbol Takımı ile bir araya geldi.

Başakşehir maçı öncesi takımla toplantı yapan Koç, futbolculara hitaben yaptığı konuşmasında birlik olmanın ve kenetlenmenin önemine vurgu yaptı.

Galibiyete olan inancını dile getiren Ali Koç, futbolculara başarılar diledi.