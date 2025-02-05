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Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonun 37. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından, o dönem Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi olan Selahattin Baki'nin, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Eray Yazgan'a küfrettiği iddiasıyla yargılandığı davada, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç tanık sıfatıyla ifade verdi.

İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya sanık Selahattin Baki ile tarafların avukatları katıldı.

"HER YERE GİRİP ÇIKMA HAKKIM BULUNUYOR"

Savunması alınan sanık Selahattin Baki, olay tarihinde Fenerbahçe Spor Kulübü'nün futbol şube sorumlusu ve basın sözcüsü olarak görev yaptığını, akreditasyon kartı olduğu için sahanın her yerine girip çıkma hakkı bulunduğunu söyledi.

"KUTLAMA YAPMAK İÇİN SAHAYA ÇIKTIK"

Oynanan müsabakayı Fenerbahçe'nin kazandığını, Galatasaray takımının seyircisi stattan ayrıldıktan sonra futbolcularla ekip olarak kutlama yapmak için sahaya çıktığını anlatan Baki, bu sırada kulüp başkanı Ali Koç'un da sahaya geldiğini aktardı.

"SİNKAFLI SÖZLER SÖYLEDİM"

Baki, Galatasaray çalışanlarının kutlamaya engel olmaya çalıştığını belirterek, şu beyanda bulundu:

Sonrasında biz stattan ayrılmak için soyunma odalarının olduğu tünele giderken ben başkanın elinde kan gördüm. Sanırım yaşanan arbedede meydana geldi. Bu sırada bir tanesinin müşteki Eray Yazgan olduğu, diğerlerinin kimler olduğunu bilmediğim 4 Galatasaraylının başkana parmak sallayarak küfrettiğini gördüm ve duydum. Bunun üzerine başkana el kol hareketi yapmayın diye sinkaflı sözler söyledim.

"ALİ KOÇ KIZDI"

Söz konusu cümleleri müşteki Yazgan'a yönelik söylemediğini iddia eden Baki, olayın akabinde Ali Koç'un da kendisine kızdığını belirtti.

"BAĞIRIŞ ÇAĞIRIŞLAR ARTINCA ARKADAŞLARI UYARMIŞTIM"

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç da duruşmada tanık olarak dinlenildi.

Maç günü galibiyet kutlaması için stada gittiklerini anlatan Koç, şu ifadeleri kullandı:

Her kazanan takım gibi fotoğraf çekilip kutlama yapmak istedik ancak karşı tarafın engellemeleri nedeniyle arbedeler yaşandı. Suça konu olay da sahadan ayrıldığımız sırada olmuş. Ben herkesi sakin olması için uyarıyordum. Bağrışmalar gerginlikler vardı. Ancak ben ne karşı taraftan bize yönelik ne de sanığın karşı tarafa yönelik herhangi bir hakaret içerikli söylemini duymadım. Bağırış çağırışlar artınca arkadaşları uyarmıştım. Devam edince ilk döndüğümde arkamdaki kişi sanıktı, o yüzden onu uyardım.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, tanık olarak çağrılan Mesut Erbil ve Filiz Umur'un duruşmaya gelmediği gerekçesiyle haklarında zorla getirme kararı çıkarılmasına karar verdi. Duruşma, eksik hususların giderilmesi için ertelendi.