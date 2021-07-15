Ali Koç: TFF kulüpleri arayıp adımı veriyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "TFF'nin bir yöneticisi bir yöneticisi bazı kulüpleri arayuıp niye Ali Koç'un suyundan gidiyorsunuz deme cüreti gösteriyor." dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, HaberTürk yayınında TFF'den bir yöneticinin kulüpleri arayarak kendisiyle ilgili konuştuğunu açıkladı.

"TFF KULÜPLERİ ARIYOR"

"Kulüpler Birliği olarak bir irade koyduğunuzda bunu yapmanız çok kolay. Nasıl protesto olmuştu maçların ilk dakikasında hiçbirimiz oynamadık. Onu da haklı bularak yayıncı kuruluşu haklı bulan argüman olarak gösteriyorlar. Kulüpler birliği anlaşırsa maça çıkmama konusunda UEFA-FIFA bir şey yapamaz. Çok çok 3 puan silerler o kadar. TFF'nin bir yöneticisi bir yöneticisi bazı kulüpleri arayuıp niye Ali Koç'un suyundan gidiyorsunuz deme cüreti gösteriyor. Bir Ali Koç antipatisi de var, olsun devam etsin. Biz iradeyi koyarsak yapabiliriz."





"NİHAT BEY YAYINA ÇIKSIN"

"İnsanların doğru bilgilendirilmesi önemli, şimdi öyle değil. Rütbeli gazeteciler var. Onlara bilgi gidiyor. Yeter artık bıktık bu durumdan. Eminin bazı başkanlara ayağınızı denk alın diye haber gidiyordur. TFF Başkanı Nihat bey de yayına çıksın ama şimdi TRT Spor'a çıkar. Bizim aramızda husumet yok. Bunları konuşabilecek kapasitedeyiz. TRT Spor'a çıkıp, önceden hazırlanmış sorularla geçiştirmeyin. Bizimle inatlaşmayın, kısa vadede zararlarını görmüyorsunuz belki ama uzun vadede göreceksiniz. Gelin herkesin önünde sorunlarımızı tartışalım"