Ali Koç, Trabzonspor şampiyonluğu da gördü

Ali Koç, Trabzonspor şampiyonluğu da gördü

Başkanlığı döneminde başarısızlıklarla konuşulan Ali Koç, Trabzonspor'un da şampiyon olmasıyla 4 senede 4 farklı takımın kupa kaldırdığını görmüş oldu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli takımın başına geçtikten sonra Trabzonspor'un da şampiyonluğunu ilan etmesiyle 4 ayrı takımın zirveyi elde ettiğini gördü.

Taraftarlar shop yaptı

İlk senesinde Galatasaray, ikinci senesinde Başakşehir ve üçüncü senesinde Beşiktaş'ın şampiyonluğa uzandığını gören Ali Koç, son olaran Trabzonspor'un da başarısını görerek sosyal medyanın gündemine oturdu.

Başkan Koç için Fenerbahçe taraftarları tarafından hazırlanan görsel ise trendler arasına girdi.

İşte o fotoğraf...