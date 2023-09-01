Ali Koç: Transferde son 5 senenin en doğru tercihlerini yaptık diyebiliriz Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekiminin ardından, "Bu sene transferde son 5 senenin en doğru tercihlerini yaptık diyebiliriz. Bir 6 numara eksiğimiz var" dedi.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi grup kura çekimleri Monaco’da yapılan kura çekimiyle gerçekleştirildi.

Yapılan kura çekiminin ardından Fenerbahçe’nin H Grubu'nda Bulgaristan’dan Ludogorets, Slovakya ekibi Spartak Trnava ve Danimarka takımlarından Nordsjaelland mücadele edecek.

Gerçekleşen eşleşmelerin ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

"Çeyrek, yarı final görürsek her şey olabilir"

UEFA Avrupa Konferans Ligi hakkında konuşan Ali Koç, şu sözleri sarf etti:

Bu seneki 1 numaralı motivasyonumuz, ülkemizi ilk 10'da tutmak çok önemli. Bunu yapacak gücümüz olduğunu düşünüyorum. 3 takımız. Geçen sene 20'inci başladık Avrupa'da, sezon sonunda 12'ye kadar geldik. Bu senenin başında 9'a geldik. 8, 9, en kötü 10 bitirmemiz lazım. Çeyrek, yarı final görürsek her şey olabilir.

"Transferde son 5 senenin en doğru tercihlerini yaptık diyebiliriz"

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Koç, şunları söyledi: