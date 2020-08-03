Ali Koç: Transferleri açıklayacağız

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gerçekleştirilen geleneksel bayramlaşma törenin ardından Fenerbahçe Televizyonu’na açıklamalarda bulundu.

Kurban Bayramı'nı kutlamak adına Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulüp kanalına konuk oldu.

Öncelikle herkesin bayramını kutlayan Koç, ardından yeni sezon öncesi futbol şubesi başta olmak üzere basketbol ve voleybol şubeleriyle ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"FUTBOL, HERKESİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR"

Başkan Koç'un yaptığı açıklamalar şu şekilde:

''Bu sene sportif açıdan da değişik bir sene oldu. Pandemi dolayısıyla hiç alışık olmadığımız tarihlerde maçlar yaptık. Hiç alışık olmadığımız gibi bazı branşlarda ligler iptal edildi. İyi gittiğimiz branşlar vardı ama yaşayarak bazı şeyleri gördük, öğrendik. Şimdi yeni sezon çalışmalarımız başlıyor. Bilhassa futbol herkesin ilgisini çekiyor. Merakla bekleniyor.

"YARIN YA DA ÖBÜR GÜN AÇIKLAYACAĞIZ"

Basketbol ve voleybol şubemizde kadın ve erkeklerde her şey tamam. Çoğu açıklandı. Şimdi var gücümüzle çalışıp, sezona hazır olmak amacındayız. Futbola gelince de yoğun çalışmalarımız neticesinde herhalde ya yarın ya öbür gün olmak üzere bir dizi açıklamalarımız olacak. Anonslarımız olacak. Hocalar, transferler, yapmak istediklerimiz, yapacaklarımızla ilgili. 8 Ağustos’ta sağlık testleri başlıyor. Testler bitince birkaç gün sonra topbaşı olacak, Topuk Yaylası’nda.

"AĞUSTOS AYINDA BAŞARIRSAK..."

Amacımız mümkün olduğu kadar önümüzdeki sezon Fenerbahçe Spor Kulübü’nün futbol takımında mücadele edecek oyuncuların; kalacaklar, gidecekler, gelecekler, hepsini ağustos ayı içerisinde sonuçlandırmak. Bunda başarılı olabilirsek, tam hazır olabileceğimizi düşünüyorum.

"YOĞUN İLGİ BEKLİYORUZ"

Şartlar ne olursa olsun benim Fenerbahçe Spor Kulübü’nde Başkan olarak Yönetim Kurulunu temsilen, tüm profesyonellerimizi temsilen en büyük arzum bu kombinelere son iki senede gösterilen yoğun ilginin şartlar ne olursa olsun yine gösterilmesi. Çorbada herkesin tuzu olsun mantığıyla rica ediyorum, normal zamandaymış gibi desteklerini sürdürmeleri. Bu vesileyle inşallah önümüzdeki sezon hepimiz açısından hayırlı uğurlu, sarı lacivert başarılarla dolu bir sezon olur. Tekrar bayramınız kutlu olsun.''