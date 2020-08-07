Ali Koç'tan Fatih Terim'in 1905 TL maaşına gönderme

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Üniversitesi'nde basın kuruluşlarına açıklamalarda bulundu. Koç, "Türk futbolu birkaç kulüp dışında bitmiş, batak durumda" ifadelerini kullandı.

Sarı lacivertli takımın kendi ismiyle kurduğu Fenerbahçe Üniversitesi'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Ali Koç gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"TÜRK FUTBOLU BATAK DURUMDA"

Türk futbolunun batakta olduğunu savunan Koç, "Aslında söyleyeceğim çok şey var. İçinde bulunduğumuz durum sürdürülebilir bir ortam değil. Türk futbolu birkaç kulüp dışında bitmiş, batak durumda. Özellikle büyük kulüpler sıkıntıda" dedi.

"DÖVİZ BORCUNU TL'YE ÇEVİRMEMİZE İZİN YOK"

Öte yandan Fenerbahçe'nin döviz borcunun yapılandırılmasına izin verilmediğini söyleyen Başkan Ali Koç, "Döviz borcumuzu bile TL'ye çevirmemize izin vermiyorlar. Niye izin vermiyorlar? Fenerbahçe olduğumuz için mi?" ifadelerini kullandı.

"BORCU YAPANLARA SORUMLULUK YOK"

Ali Koç, "Biz niye kulübü bu hale sokan insanların borcuna kefil olmak zorunda kalalım? Bu borcu oluşturanlarda hiç sorumluluk yok, tüm sorumluluk mevcut başkanda oluyor." diyerek Aziz Yıldırım yönetimine de isim vermeden yüklendi.

"DİĞER KULÜPLER BİZDEN DAHA ÇOK YAYGARA ÇIKARACAK"

Diğer kulüplerin de borç ödeme süresi geldiğinde sorun yaşayacağını söyleyen Koç, "Göreceksiniz, harcama limiti konusunda diğer kulüpler ileride daha çok yaygara çıkaracak." şeklinde konuştu.

"BU SİSTEM HİLEYE HURDAYA İTER"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF'nin açıkladığı harcama limitleriyle ilgili konuşurken, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sarı-kırmızılı takıma yeniden geldiği dönemde 1905 TL maaş almasına gönderme yaptı. Koç,"Bu sistem hileye, hurdaya iter insanları. 1900 liralık sözleşmeler yapıldı, bu kez biz de yaparız. Geçmişte yapıldı, kimse sesini çıkarmadı. Biz yapınca olay olur." dedi.