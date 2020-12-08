Ali Koç: Türkiye'de hakem krizi var

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, son haftalarda sarı-lacivertli camiayı rahatsız eden hakem kararlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Koç, "Türk futbolu kaosa sürükleniyor" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Samandıra'da hakemlerle alakalı olarak açıklamalar yaptı.

"CİDDİ BİR SIKINTI VAR"

"Mümkün olduğu kadar polemik, kavga ve kısır çekişmelerin dışında kalmak istiyoruz. Hakem sorunu kısır çelişki değil. Hakemlik sorunu kısır bir çelişki. Bizim dışımızda gelişen olaylar, bizi bu işin içine çekiyor. Maalesef bu sene erken başladı. Bazı kararlar kasıtlı, bazıları hakem hatası. Bu yaşananlar bizi endişelendiriyor. Biz sesimizi çıkartmıyoruz ama taraftarın sesi ortada. Ciddi bir sıkıntı var.





Geçen sene 20. hafta şampiyonluğun en büyük adayıydık. Sonraki 7 maçta 21 puanının 3'ünü alabildik. Sonrasında neler yaşandığını biliyorsunuz. 'Önce Fenerbahçe'yi doğradılar, şimdi başkalarını doğruyorlar' dediler. Biz doğranırken kimse konuşmadı."

"TÜRKİYE'DE HAKEM KRİZİ VAR"

"Bu sene kazanıyoruz ama bizi rahatsız eden bir standartsızlık var. Ayrıca VAR kararlarında standartsızlık var. Sadece Fenerbahçe'ye özel değil. Antalyaspor, Sİvasspor ve bazı kulüplerimiz de serzeniş içerisinde. Türkiye'de bir hakem krizi var. Bu sezona has, bu TFF'ye has, bu MHK'ya has bir durum değil. Türkiye'de şampiyonluklar sadece saha içerisinde kazanılmıyor algısı var. Bu üzücü bir durum. Çoğu insan inanıyor. Ben inanmıyorum ama inanmak zorunda kalıyorum. Bu olguyu değiştirmeliyiz. Devrim neticesinde adımlar atmalıyız."





"TÜRK FUTBOLU KAOSA SÜRÜKLENİYOR"

"Hakemler üzerinden Fenerbahçe ve Türk futbolu kaosa sürükleniyor. Hakemlik zor bir meslek ama bu kadar kötü maç yönetmek daha da zor! Bu kadar hata gerçekten meslekten daha zor. Sıfır hata kolay değil ama bu hatalar minimize edilmeli. İnsan olduğu yerde hata olur. Bu teknoloji iyi kullanılırsa hatalar düşer ama bunu da kullanan insanlar. Geçen sene Kayserispor maçında 3 pozisyonda VAR'a bile gidilmedi. O maçta VAR kimdi? Tugay Kaan Numanoğlu! Beşiktaş maçının hakemi! Orta hakem kimdi? Arda Kardeşler! Denizlispor maçının VAR hakemi! İnşallah bunlar kasıtlı değildir. Artık bunlar gizli kalmıyor. Tek tek pozisyonlara girmek istemiyorum ama bilmek istiyorum! Açıklasınlar, 'Futbolcunuz yalan söylüyor, oyuncunuz hakaret etti' desinler! Hakem puanlarını açıklasınlar! Bu hakem bir hafta mı maç almayacak? Ne olacak? Açıklasınlar!"

"HAKEMİ İZLEMEYE ÇAĞIRMAYAN VAR, BU İŞİ YAPMAMALI"

"Biz de genç hakem istiyoruz, hakemlerin niyetini sorgulamak istemiyoruz ama hakem camiasında değişik beklentiler, güç odakları olduğunu tüm eski hakemler televizyonlarda söylüyor. Bunlar ne kadar hurafe bilmiyorum ama gerçek şu ki sıkıntı var! Derbiye genç hakem atandı, cesur bir karar. Yapılan baskılar sonucu hakem maçı katletti. Yediğimiz ikinci golden önce faul var. Josef de Souza'yı tanırım iyi bir insandır, kasıtlı yaptığını düşünmüyorum ama karate yaptı, sarı kart gördü. O pozisyona kırmızı vermeyecek orta hakem, orta hakemi izlemeye çağırmayan VAR, bu işi yapmamalı."





"GENÇ HAKEMLERİ DESTEKLİYORUZ"

"TFF'ye, MHK'ye soruyorum, ortada bir kriz var mı, yok mu? Etrafta konuşulan dedikodular, şikayetçi takım sayısı... Evet ortada bir kriz var, kriz masası kuracağız ve çözüme ulacağız' denirse, destek olacağız. 'Sıkıntı yok' denirse, Fenerbahçe olarak biz de yolumuzu buna göre çizeceğiz. Bunu açıkça belirtmek istiyorum. Eski yıllanmış hakemlerde sıkıntı var! MHK taktik değiştirdi, genç hakem kullanmak istiyorlar, biz de bunu destekliyoruz. Serdar Tatlı çıkıp anlatsın, kriz var mı? MHK Başkanı ne kadar dürüst olursa olsun tek başına bir şey yapamaz. Altta neler dönüyor? Hakem atamaları nasıl oluyor? Notlar nasıl veriliyor? Bunları değiştirebilir miyiz, şeffaf yapabilir miyiz?"





"İKİ GÖZLEMCİ OLSUN"

"Bir gözlemci maçı seyrediyor, oturduğu yerden yedek kulübesi ve taç çizgisi gözükmüyordu. Maçta olaylar yaşandı, bir insan ve iki gözü var. Ne kadar her şeyi görebilir. Form dolduruyor, sisteme giriliyor ve sonra puan veriliyor. İki gözlemci olsun, iki form doldurulsun ve hakemin notu böyle verilsin. Bunlar da açıklansın. Bunlar açıklanmazsa, ahbap-çavuş ilişkisinin önüne geçemeyiz."

"HAKEM ATAMALARI KURAYLA YAPILSIN"

"Hakem atamaları nasıl yapılıyor bilmiyorum ama doğru yapılmıyor. Milli Piyango çekilişi gibi TV'de canlı olarak hakemleri belirlesinler! Bunun ne zararı olabilir? Sakıncası varsa açıklasınlar. Bu kaotik ortam bu şekilde sürdürülemez. Bu kafayla buraya kadar gidebiliriz. Her sene geriye gidiyoruz, bunları çözmemiz lazım. Keşke Kulüpler Birliği olarak da buna kafa yorsak. 'Şampiyon olacak takım saha dışında da etkin olacak' algısını yıkalım."





"SÜREKLİ ALGI YAPIYORLAR"

Sürekli algı yapılıyor. Geçen sene 'MHK Başkanı, Ali Koç'un işçisi' dediler. Bu sene 'Rıdvan Dilmen sezonu' dediler. Bu algıyı yapanlar, geçen sene aynı algıları yapanlar. Bu algı sonrası hakemin art niyeti olmasa bile 'Bu algının parçası olmayayım, ters karar vereyim' diyor olabilir."

