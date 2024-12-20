Ali Koç ve Aziz Yıldırım bir araya geldi

Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım, beklenmedik bir görüşme yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada buluşmanın, camiadaki birlik ve beraberlik atmosferinin güçlendirilmesi amacıyla düzenlendiği ifade edildi.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başkanımız Ali Y. Koç ve bir önceki başkanımız Aziz Yıldırım bir araya geldiler.



Camiamızda birlik ve beraberlik ortamının oluşturulması adına gerçekleştirilen bu anlamlı görüşmede; Yüksek Divan Kurulu Başkanımız Şekip Mosturoğlu, Genel Sekreterimiz ve Yönetim Kurulu Üyemiz Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyemiz Ahmet Ketenci ve Bülent İşcan da yer aldılar. Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız."