Ali Koç ve Burak Kızılhan, PFDK'ya sevk edildi Göztepe - Fenerbahçe maçının ardından PFDK sevkleri açıklandı. TFF'den yapılan açıklamaya göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Genel Sekreter Burak Kızılhan, "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi. Göztepe görevlisi Fatih Özkan ise talimatlara aykırı hareketi ve saldırısı sebebiyle PFDK'ye sevk edildi.

Haber Merkezi

Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe karşı karşıya gelmişti.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan çıkmadı ve maç 2-2'lik eşitlikle sona ermişti.

İKİNCİ YARININ BAŞINDA SAHA KARIŞTI

İlk yarısını sarı-lacivertlilerin 2-0 önde kapattığı müsabakanın ikinci yarısının ilk dakikalarında saha karışmıştı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tribüne giremeyen sarı-lacivertli taraftarlarına destek olmak amacıyla deplasman tribününe gitmişti.

YABANCI MADDELER ATILDI

Güvenlik önlemleri altında tribünden ayrılarak oyuncuların çıkış tüneline hareket eden Başkan Koç'a tribünlerden şişe ve yabancı maddeler atılmıştı.

ARBEDE YAŞANDI

Bir şişenin isabet etmesi ve görevlilerden Fatih Özkan'ın itmesiyle Ali Koç yerde kalırken, daha sonra ev sahibi kulüp görevlileri ile Ali Koç ve korumaları arasında arbede yaşanmıştı.

Hakem Kadir Sağlam bu sırada oyunu durdururken, Başkan Koç'un sahadan çıkmasıyla karşılaşma kaldığı yerden devam etmişti.

PFDK'YA SEVK EDİLDİLER

Yaşanan bu gelişmelerin ardından ise PFDK sevkleri açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Genel Sekreter Burak Kızılhan, "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Göztepe görevlisi Fatih Özkan ise talimatlara aykırı hareketi ve saldırısı sebebiyle PFDK'ye sevk edildi.

DİĞER SEVKLER DE DUYURULDU

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre PFDK sevkleri şu şekilde:

Tümosan Konyaspor Kulübü'nün 16.08.2024 tarihinde oynanan Tümosan Konyaspor - Galatasaray A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2024-2025 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Galatasaray A.Ş. Kulübü'nün 16.08.2024 tarihinde oynanan Tümosan Konyaspor- Galatasaray A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Bellona Kayserispor Kulübü'nün 17.08.2024 tarihinde oynanan Bellona Kayserispor-Net Global Sivasspor Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Net Global Sivasspor Kulübü'nün 17.08.2024 tarihinde oynanan Bellona Kayserispor-Net Global Sivasspor Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Göztepe A.Ş. Kulübü'nün 17.08.2024 tarihinde oynanan Göztepe A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Göztepe A.Ş. Kulübü görevlisi Fatih Özkan'ın aynı müsabakadaki talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca ve "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 20.08.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- Fenerbahçe A.Ş. Kulübü'nün 17.08.2024 tarihinde oynanan Göztepe A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve PFDK'ya sevkine,

Fenerbahçe A.Ş. Kulübü Başkanı Yıldırım Ali Koç'un aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,