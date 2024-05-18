Ali Koç ve Dursun Özbek'in derbi karnesi Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesinde başkanlar nezdinde Dursun Özbek'in Ali Koç'a karşı üstünlüğü bulunuyor.

AA

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Her iki kulübün başkanları Ali Koç ile Dursun Özbek, daha önce defalarca tanık oldukları derbi heyecanını 19 Mayıs Pazar günü bir kez daha yaşayacak.

Süper Lig'de son 2 haftaya girilirken, 99 puanlı Galatasaray, 6 puan gerisinde bulunan takipçisi Fenerbahçe ile kritik maçta karşılaşacak.

Fenerbahçe, Ali Koç'un başkanlığında Galatasaray'a karşı 2 kez kazandı

Ali Koç, Fenerbahçe Kulübünün başkanlık koltuğuna 3 Haziran 2018 tarihinde oturdu. Sarı-lacivertli kulüp, Koç'un başkanlığında Galatasaray'a karşı 11 derbi maça çıktı.

Fenerbahçe bu derbi maçlarda 2 galibiyet elde ederken, 5 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray ise 4 mücadeleden galip ayrıldı. Bu maçlarda Fenerbahçe 8 gol atarken, Galatasaray 14 gol attı.

Sarı-lacivertli kulüp, Ali Koç'un başkanlık döneminde ise toplamda 23 derbi maçta boy gösterdi.

Fenerbahçe bu periyotta Beşiktaş'a karşı 12 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe, 23 derbi maçta 5 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Dursun Özbek, ilk döneminde başarılı olamadı

Galatasaray'ın başkanlık koltuğuna ilk olarak 23 Mayıs 2015 tarihinde oturan ve 23 Ocak 2018'e kadar görev yapan Özbek, sarı-lacivertli kulübe karşı ilk döneminde ligde 5, Türkiye Kupası'nda ise 1 maç heyecanı yaşadı.

Galatasaray bu dönemdeki lig maçlarının 3'ünde berabere kalıp, 2'sini kaybetti. Sarı-kırmızılılar, 26 Mayıs 2016'da oynanan Türkiye Kupası finalini ise Podolski'nin golüyle 1-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.

Dursun Özbek, Galatasaray başkanı olarak toplamda 20 derbi gördü.

Sarı-kırmızılı takım, bu dönemde Beşiktaş'a karşı oynadığı 11 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederken 5 karşılaşmadan ise yenilgiyle ayrıldı.

Bu periyotta Fenerbahçe'yle oynanan 9 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi alan sarı-kırmızılılar, ezeli rakibine 8 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü.

Dursun Özbek yönetimindeki Galatasaray, toplamda çıktığı 20 derbi maçta 7 galibiyet ve 6 beraberlik alırken 7 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Özbek'in ikinci döneminde Galatasaray 1 kez derbi kaybetti

Galatasaray Kulübünün başkanlık koltuğuna oturduğu ilk döneminde ligde yalnızca 1 derbi galibiyeti yaşayan Özbek, ikinci döneminde ise sadece 1 mağlubiyet gördü.

Geçen sezon Fenerbahçe'yi her iki maçta da yenen Galatasaray, Beşiktaş'a karşı evinde 2-1 kazanıp deplasmanda 3-1 mağlup olmuştu. Sarı-kırmızılı ekip bu sezon ise sahasında 2-1 yendiği Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti, Fenerbahçe ile Kadıköy'de golsüz berabere kaldı.

Dursun Özbek yönetimindeki Galatasaray, Ali Koç'un başkanlığında Fenerbahçe'ye karşı ilk derbi maçına ise geçen sezon çıktı.

Sarı-kırmızılı kulüpte 11 Haziran 2022'de olağanüstü seçimli genel kurulda yeniden başkan seçilen Özbek yönetiminde Galatasaray, geçen sezon Fenerbahçe ile oynanan her iki maçta da rakibini 3-0'lık skorlarla mağlup etmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)