Ali Koç ve Emre Belözoğlu'nun Vedat Muriç'e vedası

Fenerbahçe Kulübü, 20 milyon euro karşılığında Lazio'a satılan Vedat Muriç'le ilgili duygusal bir video yayınladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Emre Belözoğlu, Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç'e veda yemeğinde bir araya geldi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni sezonun sarı-lacivertli camia için hayırlı olmasını dilerken, sezon sonu Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını temenni etti.

ALİ KOÇ: ALLAH YAR VE YARDIMCISI OLSUN

Başkan Koç, Vedat Muriç'in yerinin doldurulmasının zor olduğun söyleyerek Kosovalı golcüye şu sözlerle veda etti: "Vedat kardeşim bizlerden ayrılıyor, içimiz buruk, sadece bir senedir Fenerbahçe'de olmasına rağmen biz onu çok sevdik. Taraftarlarımız da çok sevdi. O da cesur yüreğiyle Fenerbahçe için her şeyi yaptı. İnşallah yerini doldururuz. Vedat'ın yerini doldurmak çok çok zor. Vedat da bu transferi çok arzuladı. İnşallah İtalya'da da üzerine koyacak. Vedat'ın yolu açık olsun. Allah yar ve yardımcısı olsun."

Ali Koç ve Emre Belözoğlu'nun Vedat'e vedası - İZLE



VEDAT: HEPİNİZİ ÇOK SEVİYORUM

Vedat Muriç ise, "Bu kulübün formasını bana tattırdığınız için, bu onuru, bu şerefi bana layık gördüğünüz için hepinize çok teşekkür ederim. Yeni bir maceraya atılıyorum benim destekçim olacağınızdan şüphem yok. Kalbim sizlerle, yolun sonu şampiyonluk olsun. Hepinizi çok seviyorum." sözleriyle Fenerbahçe camiasına veda etti.

EMRE BELÖZOĞLU: AYRILIKLAR DA SEVDAYA DAHİL

Emre Belözoğlu da "Bütün Fenerbahçeliler gibi buruğuz. Ben Vedat ile takım arkadaşı olarak beraber oynamaktan çok büyük keyif aldım. Kendisine, takım arkadaşlarımızla beraber yaptığımız toplantıda söylediğim gibi inanıyorum ki, ayrılıklar da sevdaya dahil. Kalpler her daim beraber. O yüzden kendisine kariyerinde başarılar diliyorum. Burası onun evi, sonsuz başarılar, Allah utandırmasın." sözleriyle Vedat Muriç'ye veda etti.