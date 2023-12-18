Ali Koç ve Hasan Arat'tan ortak açıklama: 2011 Süper Kupa'yı oynamak istiyoruz Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Dolmabahçe Stadı'ndaki görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.

İki başkan, 2011 Süper Kupa maçı için müracaat edeceklerini söyledi.

"2011 Süper Kupa maçını oynamak istiyoruz"

Görüşme sonrası konuşan Hasan Arat, "Kapımız herkese açık. Çok büyük camialar. İlk ziyaret Ali Bey’den geldi. Ortak sorunlarımızı konuşmamız lazım, buna ihtiyacımız var. 2011 Süper Kupa maçını birlikte oynamak için müracaat edelim dedik." ifadelerini kullandı.

"Baba ocağına hoş geldiniz"

Sayın Ali Koç'a baba ocağına hoş geldiniz dedim. Kulübümüzün en eski üyesi Rahmi Koç'un sicildeki kayıtlı güzel bir belgesini kendisine hediye ettik.

"Sıkıntılarımız hep aynı"

Ali Koç ise şöyle konuştu:

Ben buraya yönetim kurulumdan 6 arkadaşımla birlikte, Hasan Bey'in yönetim kuruluna hayırlı olsun ziyareti için geldik. Hasan Arat'ın dediği gibi, futbolumuzun sorunlarını, nerelerde güç birliği yapmamız gerektiğini konuştuk. Pek çok alanda birbirine benzer bir kulübüz. Özellikle vatan konularında çok paralel ilkelere sahibiz. Bizim buradaki ana hedefimiz sahada ve salonlarda rekabet, saha dışında da yapıcı rekabet. Sorunlarımız, sıkıntılarımız hep aynı.

2011 Süper Kupa açıklaması

Konuştuğumuz en önemli konulardan biri 2011'den kalan Süper Kupa maçımız. Bizim buna müracaat etmeden TFF'nin bizi çağırması gerekirdi ancak onlarda yeterince bir kımıldama görmedik. Bunun için bir başvuru yapacağız. Takvim çok sıkışık. En yakın zaman, ligler başlamadan gibi gözüküyor. Ancak bu maçın en kısa sürede planlanıp, hayata geçirilmesi gerekiyor.

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