Ali Koç ve İrfan Can Eğribayat'ın forma rengi diyaloğu Yeni sezonda giyeceği formaları tanıtan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve kaleci İrfan Can Eğribayat arasında ilginç bir diyalog gerçekleşti.

Fenerbahçe Futbol Takımı 2023-2024 sezonu forma tanıtımı, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nun maraton tribün altında bulunan Fenerium Mağazası'nda gerçekleştirildi.

Lacivert, çubuklu ve sarı formalardan oluşan yeni sezon formalarını taraftarın beğenisine sunan Fenerbahçe'de yapılan tanıtım etkinliğine futbolcular İrfan Can Eğribayat, Arda Güler ve Luan Peres de katıldı.

Forma rengi diyaloğu

Başkan Ali Koç'un da yer aldığı forma lansmanında ilginç anlar yaşandı. Kaleci formasını elinde tutan İrfan Can ile Ali Koç arasında eğlenceli bir diyalog yaşandı.

Kaleci formasının renginin mor olduğunu söyleyen Ali Koç'a genç file bekçisi İrfan Can Eğribayat, "Açık mavi gibi" yanıtını verdi. Yaşanan bu anlar sosyal medyada beğenildi.