Ali Koç ve İsmail Kartal'ın yabancı kaleci sorunsalı Fenerbahçe'nin başına üçüncü kez geçen İsmail Kartal, gelir gelmez yerli kaleciyle devam edeceğini söyleyerek yönetimle ters düştü. Ancak bu durum Ali Koç'un ikna kabiliyeti sayesinde kısa sürede çözüldü.

Ensonhaber.com Spor Servisi - Özel Haber Fenerbahçe'nin yeni sezon yapılandırması devam ederken sarı-lacivertlilerde ufak bir anlaşmazlığın detayları da ortaya çıktı. İsmail Kartal'ın göreve gelir gelmez, Altay Bayındır ve İrfan Can Eğribayat'la devam etmek istemesi üzerine Başkan Ali Koç, "Bu sezon yabancı kaleci alacağız." diyerek deneyimli antrenörü ikna etmeye çalıştı. "Yerli kaleci yetiştirmeliyiz" Kartal'ın, "Tüm başarılarımızda yerli kalecilerin payı büyük. Yeni Enginler, Rüştüler ve Volkanlar yetiştirmeliyiz. Bizim misyonumuz bu." ifadelerini kullansa da Ali Koç'un şampiyonluk için yabancı kaleci alınması konusunda İsmail Hoca'yı ikna ettiği öğrenildi. Tecrübeli teknik direktörün de ikna olmasının ardından Livakovic'le ilerleme kaydeden Fenerbahçe'nin bu transferi kısa süre içerisinde bitirmesi bekleniyor. Gözden Kaçmasın Fenerbahçe, Livakovic'i alıyor, Altay Bayındır'ı Ajax'a gönderiyor Haberin Detayları