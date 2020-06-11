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Ali Koç ve Semih Özsoy PFDK'da

Ali Koç ve Semih Özsoy PFDK'da

TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve başkan vekili Semih Özsoy PFDK'ya sevk edildi.