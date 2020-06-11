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Ali Koç ve Semih Özsoy PFDK'da
- Haber Merkezi
- 11.06.2020 - 08:54
Fenerbahçe ile TFF Başkanı Nihat Özdemir arasındaki gerginlik devam ediyor...
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Başkan Vekili Semih Özsoy, "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
Yapılan açıklama şu şekilde:
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı ALİ YILDIRIM KOÇ'un 05.06.2020 ile 07.06.2020 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" ve 05.06.2020 tarihinde FB TV'de yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü İdarecisi SEMİH ÖZSOY'un 05.06.2020 tarihinde FB TV'de yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.