Ali Koç, Vitor Pereira'ya sınırsız yetki verdi

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, teknik direktör Vitor Pereira'ya tam yetki verdi.

Fenerbahçe'deki ilk döneminde özellikle Robin van Persie ile yaşadığı sorun nedeniyle güçsüzleşen teknik direktör Vitor Pereira, geniş yetkilerle geldiği ikinci döneminde kimsenin gözünün yaşına bakmadan hedefine yürümekte kararlı gözüküyor.

Yönetim tarafından tam yetkiyle göreve getirildiği için hiçbir futbolcuya karşı en ufak toleransı ve affı olmayacağı gözüküyor.

EKİBİ DE TAVİZSİZ

Sadece kendisi değil, beraberinde getirdiği 5 kişilik ekibi de tavizsiz. Sürekli oradan oraya koşturup talimat yağdırıyorlar.

ilk döneminde zorlanmasının önemli sebebi, Türkiye'yi tanımamasıydı. Artık böyle bir sorunu yok. Ülkemizde neler yapılırsa ve yapılmazsa başarıya ulaşılacağını öğrendi.

Geçmişte birlikte çalıştığı Ozan Tufan ve Caner Erkin, kendisinin özellikleri takım arkadaşlarına anlatarak işini kolaylaştırıyor.

“SAMANDIRA’YI DÜZELT”

Hürriyet’in haberine göre; başkan Ali Koç'tan "Samandıra'yı düzelt. Disiplin ve takım ruhu mükemmel olsun. Kimsenin gözünün yaşına bakma, tam yetkilisin." sözünü aldığı için daha özgüvenli.