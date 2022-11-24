Ali Koç: Yabancı hakem konusunu biz bir kez daha ileteceğiz

Ali Koç: Yabancı hakem konusunu biz bir kez daha ileteceğiz

Fenerbahçe Kulübü ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulundu. Koç, "Yabancı orta hakem konusunu TFF'ye bir kez daha ileteceğiz." dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Koç, yabancı hakem, korsan yayınlar ve Dünya Kupası hakkında konuştu.

"Türk futbolundaki değer düşüşünü de hepimiz biliyoruz"

İlk olarak korsan yayın konusuna değinen Ali Koç, "Sayın Acun Ilıcalı sağolsun geldi, bize dünyada ne oluyor, kendi dünyasında ne oluyor, izah etmeye çalıştı. Türk futbolundaki değer düşüşünü de hepimiz biliyoruz. Unsurlardan biri de korsan yayıncılık. 10 kişiden 8'i 7'si korsan bir şekilde maçları izlediğini gördük. Bu durum kaçak bir şekilde stada girmek gibidir, hırsızlıktır." dedi.

"Ücretler de düşecek, yayıncı kuruluş da kazanacak"

"Avrupa'da neredeyse birçok ülkede korsan yayın nedir bilinmiyor" diyen Koç, "Kanun çıktı ama sorunu çözüyor mu? Abone sayısı arttığında çift taraflı kazanım olacak. Ücretler de düşecek, yayıncı kuruluş da kazanacak." ifadelerini kullandı.

"Burada kaybeden kulüpler, yayıncı kuruluş ve TFF"

"Artık kullanıcı bazında da cezaların getirilmesi gerekiyor" diyen Ali Koç, "Acun beyin getirdiği önerilerin biri bu. Şimdi nasıl oluyor? TFF tespit ediyor. İletiyor. Korsan yayın 81 dakikada kesiliyor. Zaten maç 90 dakika. Burada kaybeden kulüpler, yayıncı kuruluş ve TFF. Sorun ortada. Bir adım atıldı ama birkaç adım daha atılması lazım." diye konuştu.

"Türkiye'de başarıların sadece sahada elde edilmediği algısı Avrupa'da bile konuşulur hale gelmiş"

Hakemler ve yabancı hakem konusuna da değinen Koç, "Son 10 yılda hakemlerden en çok yanan bir kulübün başkanı olarak söylüyorum; bu kronik bir sorun. Gelişerek, artarak bir sorun haline geldi. Türkiye'de başarıların sadece sahada elde edilmediği algısı Avrupa'da bile konuşulur hale gelmiş. Bunu bizzat hoca ararken yaşadım, duydum." dedi.

"Yabancı hakem konusunu biz bir kez daha ileteceğiz"

"Yabancı hakemle ilgili iki konu var. VAR mı, orta hakem mi?" ifadelerini kullanan Koç, "22-23 hakemimiz var. 29 hakeme ihtiyacımız var. O 6 eksiği yabancı hakemlerle giderme konusunda ısrarlar var. TFF ise VAR tarafında bunu yapmaya çalışıyor.

Bazı ülkelerden de olumsuz cevaplar geldi. Bir girişim var. Ortaya yabancı hakem konusunu biz bir kez daha ileteceğiz. Dünyaya bakınca Suudi Arabistan ve Yunanistan yabancı hakem kullanılıyor. Diğer ülkelerde de hakem değişim programı var." diye konuştu.

"Brezilya olsun isterim"

Dünya Kupası favorisinin Brezilya olduğunu söyleyen Ali Koç, "Oyuncularla önce de konuştuk. Önemli olan bu performansı devam ettirmeleri. Belçika zor bir maçtı. Kanada bayağı zorladı. Batshuayi çok güzel bir gol attı. Ekvador'da ise Enner Valencia, mükemmel oynadı. Genç bir takımın lideri. İnşallah başarılarının devamı gelir. Onlara başarılar diliyorum. Türkiye'den giden tüm sporculara başarılar diliyorum. Enteresan başladı, büyük sürprizlerle başladı. Keşke biz de orada olsaydık.

"Kendim oyuncularımızın oynadığı takımların başarılı olmasını istiyoruz. Küçüklüğümden beri favori olsun olmasın Brezilya olsun istemişimdir. Genç nesiller belki Arjantin'i istiyor ama benim şahsi arzum Brezilya'nın başarılı olması." ifadelerinde bulundu.

Tite giderse yerine Jesus gelecek iddiası

Brezilya'nın 2022 Katar Dünya Kupası'nda başarısız olması durumunda takımın teknik direktörü Tite'nin yerine Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Jorge Jesus'un göreve gelebileceği iddia edilmişti.