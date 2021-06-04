Ali Koç: Yan aktörlerle de hesaplaşacağız

Fenerbahçe Başkanı ALi Koç yaptığı açıklamada, "Bu ceza tabii ana aktörlere verildi. Daha bunun yan aktörleri var. Hepsiyle hesaplaşacağız!" ifadelerini kullandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 88 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması başladı.

İlk duruşmanın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, açıklamalarda bulundu.

Koç açıklamalarında, “Fenerbahçe açısından üzülerek söylüyorum, tarihi bir gün. Keşke bugünleri yaşamasaydık.

“HUKUKEN HENÜZ BİTMEDİ”

Fenerbahçe'nin bir pazar sabahı başlayan ve bugüne kadar maddi manevi çok büyük zararlara uğratan bu davada, çok önemli bir dönüm noktasına geldik. Hukuken henüz bitmedi.

Hukuki sonuçlar ne olursa olsun, Fenerbahçe'ye yaşatılanlar, Fenerbahçe'nin ve milyonlarca taraftarının yaşadıkları, hiçbir hukuki sonuçla ölçülemez.





“ÇOLUK ÇOCUK UTANCINDAN OKULA GİDEMEDİ”

3 Temmuz Kumpas Davası'nda kul hakkı yediler, iftira attılar. İnsanlar kanser oldu, intihar etti. Çoluk çocuk, utancından okula gidemedi.

Kurguladıkları iğrenç emellerine hizmet etmek için, bu ülkeyi yeniden dizayn etmek için, aldıkları güçle bu ülkenin kılcal damarlarına sirayet ederek ülkemize çok büyük zararlar verdiler. Biz bunlardan bir tanesiyiz.

Bu dersler alındı mı emin değilim. Bunların hiçbir zaman yaşanmaması için, çocuklarımızın ve torunlarımızın bunları yaşamaması için, Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak bu dersleri almamız lazım.

Allah, bugünleri Türkiye'ye bir kez daha göstermesin. Bu insanların bu kadar güç sahibi olmaları, devletin kılcal damarlarına sızarak istedikleri her şeyi yapacak hale gelmeleri... Nasıl müsaade edildiyse, bundan yeterince ders alınması lazım.

Hukuken hakkımızı arama safhasındayız. Bu yolculuğun sonuna gelmiş gibi görünüyoruz. Bir iki adım daha kaldı. Fenerbahçe'nin yaşadıklarını ve bunların neler olduğunu, taraflı tarafsız herkesin kabul edeceği bir noktaya geldik.





“YAN AKTÖRLERLE DE HESAPLAŞACAĞIZ”

Bu ceza tabii ana aktörlere verildi. Daha bunun yan aktörleri var. Medya organları, muhabirler, spor adamları. Hepsiyle hesaplaşacağız!

Bizim için daha gidecek çok yol var. Bunun hesabını sormamız gereken daha çok kurum ve kişiler var. Biz olalım, başkası olsun... Aziz Başkan mücadelesini verdi, şimdi biz mücadelemizi veriyoruz. Bu koltukta kim olursa olsun, sonuna kadar bu mücadeleyi vereceğiz.

Biz mutlu değiliz. Biz çok kızgınız, kırgınız. Bu kızgınlık ve kırgınlık, bu camia hakkını alana kadar devam edecektir.

Benim en çok hesaplaşmak istediğim kesim de, rüzgarı arkasına alarak Fenerbahçe'nin yapayalnız olduğu dönemde, bu terör örgütünün bütün gücünü arkasına aldığı dönemlerde, Fenerbahçe'ye her şekilde vuran, saldıran, iftira atan kişi ve kurumlar.

Bunlarla hesaplaşmalıyız. Bizim gücümüz milyonlarca taraftardan gelmektedir. Buraya kadar sabrettiğimiz gibi, bunları bu yaptıklarına pişman edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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