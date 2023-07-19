Ali Koç: Yayıncı kuruluş için iyi bir kura çekimi oldu Süper Lig'de fikstür çekimleri gerçekleşti. Konuyla ilgili konu yayıncı kuruluşa konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Yayıncı kuruluş için iyi bir kura çekimi oldu. Galatasaray - Fenerbahçe derbileri son haftalarda olacak" dedi.

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Süper Lig 2023-2024 sezonu fikstür çekimi Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Gecede konuşan Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, başkan olarak görev yaptığı 5 yılda fikstür çekimlerine katılmadığını, ilk kez böyle bir gecede yer aldığını söyledi.

"Yayıncı kuruluş için iyi bir kura çekimi oldu"

Fikstür çekimiyle ilgili konuşan Koç, "Yayıncı kuruluş için iyi bir kura çekimi oldu. Galatasaray - Fenerbahçe derbileri son haftalarda olacak. Yeni format çok hoşuma gitti. 5 senedir fikstür çekimine gelmiyordum. Yeni forma aslında ileriye dönük olarak marka değerini artıracak adımlardan bir tanesi. Teşekkür ve tebrik ederiz." ifadelerini kullandı.

Maçların oynanmadığı dönemin başkanlar ve yöneticiler olarak stressiz bir dönem olduğunu ancak taraftarların maçları heyecanla beklediğini ifade eden Koç, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi de Trendyol ile imzalanan isim sponsorluğu anlaşması dolayısıyla tebrik etti.

"Bıçak kemiğe dayandı"

Futbolda birçok sorun olduğunu, sorunların günden güne arttığını vurgulayan Ali Koç "Hepimizin bildiği finansal sorunlar var. Çok paydaşın dile getirip beceremediği adil rekabet ortamının sağlanması lazım. Finansal konularda sıkıntımız çok büyük. Ne kulüpler, ne federasyon bu finansal durumun içinden çıkabilecek durumda değil. Bıçak kemiğe dayandı." ifadelerini kullandı.

Kulüplerin kontrolü dışında gelişen olumsuzluklar olduğuna dikkati çeken Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, şöyle devam etti:

"Olumsuzluklara tedbir alınmaya çalışsa da finansal açıdan belimiz bükülmüş durumda. Döviz kuru hepimizi ilgilendiriyor. Bizim gelirlerimizin yüzde 80 Türk lirası, giderlerimizin yüzde 75 döviz. 2016 yılında 500 milyon dolarlık bir yayın ihalesi yaptık. Bugün bu rakam 100 milyon dolara indi. Federasyon payını çıkınca kulüplerin alacağı pay 87-88 milyon dolar civarında. 500 milyon dolarlık ihale yapıldı ama hiçbir zaman 500 milyon dolar ödenmedi. Anlamsız indirimler kabul edildi. Ben yayıncı kuruluşa kızardım, sonra haklı olarak kendi çıkarlarını koruduğunu gördüm. Esas sorun TFF'de. Bu gelir kalemine en büyük darbe 2018-2021 yılları arasında oldu. Yayın geliri 5 senede yüzde 80 düştü. Bana göre bir önceki federasyonun sorumsuz davranması nedeniyle ihaleye hazırlanılmamıştır."

"Bu ortamda gemiyi yüzdürmeye çalışıyoruz"

Vergi oranının yüzde 15'ten 40'a çıkmasının kulüplerin yükünü artırdığını da söyleyen Ali Koç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Cumhurbaşkanımızın onayıyla mükemmel işleyen bir stopaj sistemi vardı. Ama ne olduysa sebebi belli olmayan şekilde bu durdu. Sonrasında Mehmet Büyükekşi başkan geldi ve tekrar bu sistem devreye girdi, bunun için sizi tebrik ederim ve teşekkür ederim. Bizleri hovarda, beceriksiz hatta karanlık işlere karışan insanlar olarak görüyorsunuz ama bu saydıklarımızın hepsi bizlerin kontrolü dışında gelişti. Bu ortamda biz gemiyi yüzdürmeye çalışıyoruz. Adil rekabetten bahsediyoruz. Ama futbol açısından çok fazla mesafe kat edemiyoruz. Önümüzdeki sezon beklentimiz hakem yönetiminde, sizlerin yönetiminde, kurulların alacağı kararlarda herkese eşit mesafede olunması."

Kulüpler Birliği Vakfı Ali Koç, konuşmasını tamamladıktan sonra FIVB Milletler Ligi Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı da tebrik etti.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi son haftalarda

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan derbi ligin 18. haftasında oynanacak.

Ligin ikinci yarısında ise 37. haftada oynanacak karşılaşma yeniden büyük heyecana sahne olacak.