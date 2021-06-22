Ali Koç: Yeni teknik direktörümüzü pazartesi açıklayacağız

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Habertürk Özel programında soruları yanıtladı.

Koç, taraftarın merakla beklediği teknik direktör konusuna da değindi.

"PAZARTESİ AÇIKLAYACAĞIZ"

Anlaşılacak hocanın isminin belli olup olmadığı yönündeki soruya Koç, "Kısa listemizde 3'e indik. Hatta 2 buçuk diyebilirim.Yeni teknik direktörümüzü pazartesi açıklayacağız.” dedi.

Ali Koç: Yeni teknik direktörümüzü pazartesi açıklayacağız VİDEO