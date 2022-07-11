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    Ali Koç'a çok benzeyen berber

    Ali Koç'a çok benzeyen berber

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a çok benzeyen bir berber sosyal medyanın en çok paylaşılan videolarından biri oldu.
    • 11.07.2022 - 14:08
    • Güncelleme : 11.07.2022 - 14:33
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    Bugüne kadar futbol dünyasındaki önemli figürlere benzeyen anonim isimler sosyal medyanın hep gündemine gelmiştir.

    Otobüste giden Şenol Güneş'e benzeyen adamdan tutun da namaz kılan Messi benzerine bile rastlamıştık. Bu kez Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a çok benzeyen bir berber sosyal medyada viral oldu.

    Şaşırtan benzerlik

    Videoya alınan adamı görenler gözlerine inanamadı.

    İşte o anlar...

    Ali Koç'a çok benzeyen berber - İZLE

    Ali Koç a çok benzeyen berber #1

    Ali Koç a çok benzeyen berber #2


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