Ali Koç'a kötü haber! Tahkim Kurulu kararını verdi Fenerbahçe ve Başkan Ali Koç'a verilen cezalar Tahkim Kurulu tarafından resmen onandı.

AA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) Fenerbahçe ile Ali Koç'a verdiği cezaları onadı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, kurul, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve taraftarlarının sebep olduğu saha olayları sebebiyle Fenerbahçe'ye verilen toplam 329 bin liralık para cezasını onama kararı aldı.

Hak mahrumiyeti ve para cezası onandı

Kurul, ayrıca sportmenliğe aykırı hareketi, hakem ile diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a verilen 45 gün hak mahrumiyeti ve 210 bin lira para cezasının onanmasını kararlaştırdı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)