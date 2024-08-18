Ali Koç’a saldıran şahıs serbest bırakıldı

Haber Merkezi
Süper Lig’in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe müsabakanın ikinci yarısının ilk dakikalarında saha karışmıştı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tribüne giremeyen sarı-lacivertli taraftarlarına destek olmak amacıyla deplasman tribününe gittiği esnada görevlilerden birinin itmesiyle Ali Koç yere düşmüştü.
Emniyet güçlerince saha içerisinde etkisiz hale getirilen saldırganın kimliği belli oldu.
SERBEST BIRAKILDI
F.Ö. isimli şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.
Sports Digitale'den son alınan bilgiye göre, Mahkeme F.Ö.'yü tutuklamaya gerek görmedi ve adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
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