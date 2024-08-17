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Ali Koç'a yapılan saldırının anları!

Ali Koç'a yapılan saldırının anları! Göztepe - Fenerbahçe maçında stadyuma giremeyen sarı-lacivertli taraftarlar için başkan Ali Koç deplasman tribününe desteğe gitti. Göztepe taraftarı Koç'a tepki gösterdi. Saha kenarından Koç ve ekibi polisler eşliğinde soyunma odasına doğru ilerlediği sırada kargaşa çıktı.