Ali Koç'a yapılan saldırının anları!
Haber Merkezi

Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile karşılaştı.

İlk yarısını sarı-lacivertlilerin 2-0 önde kapattığı müsabakanın ikinci yarısının ilk dakikalarında saha karıştı.

ALİ KOÇ'A YABANCI MADDE ATILDI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tribüne giremeyen sarı-lacivertli taraftarlarına destek olmak amacıyla deplasman tribününe gitti.

Güvenlik önlemleri altında tribünden ayrılarak oyuncuların çıkış tüneline hareket eden Başkan Koç'a tribünlerden şişe ve yabancı maddeler atıldı.

ARBEDE YAŞANDI

Bir şişenin isabet etmesiyle Ali Koç yerde kalırken daha sonra ev sahibi kulüp görevlileri ile Ali Koç ve korumaları arasında arbede yaşandı.

Hakem Kadir Sağlam bu sırada oyunu durdururken, Başkan Koç'un sahadan çıkmasıyla karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

İŞTE O ANLAR