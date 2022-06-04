Ali Koç'tan 125 bin metrekarelik arazi müjdesi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 125 bin metrekarelik dev arazinin 30 yılı aşkın süreyle sarı-lacivertli kulübe tahsis edildiğini söyledi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Olağan Mali Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Birbirinden çarpıcı sözlerin söylendiği genel kurulda Koç, taraftara yeni bir müjde verdi.

Fenerbahçe'nin bir numarası, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nin hemen karşısında yer alan 125 bin m2'lik dev araziyi bünyesine katmak için yapılan girişimlerde başarıya ulaşıldığını duyurdu.

Ali Koç'tan teşekkür

Başkan Ali Koç yaptığı konuşmada, "Samandıra Can Bartu Tesisleri'mizin karşısında yer alan 125.000 m2'lik arazi 30 yıl süreyle kulübümüze tahsil edilmiştir. Bu arazinin kulübümüze tahsisinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar’a, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a teşekkürlerimizi, minnetlerimizi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den 125 bin metrekarelik arazi müjdesi - İZLE



Taraftara Kenan Evren Lisesi müjdesi de verildi

Bu açıklamalarla birlikte Ali Koç "Kenan Evren Lisesi ile ilgili Hüseyin Aslan cevap verecek." dedi ve sonrasında sözü sarı-lacivertli yönetici aldı.

Fenerbahçeli Yönetici Hüseyin Arslan "Yakın zamanda bakanımıza gittik, istişare ettik. Oradaki yapılar için yıkım izni alınamıyordu. İzin aldık. 15 gün içinde yıkıma başlıyoruz. Arsa ile ilgili çalışmalar da devam etmekte. O parsel üzerinde plan ve projeler devam ediyor. Kördüğüm meselesi çözülmüştür, 30 yıllığına irtifak hattı kulübümüze tahsil edilmiştir." şeklinde konuştu.