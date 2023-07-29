Ali Koç: 5 yıldızla çıkmayacağız Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu. Formada yer alan 5 yıldız hakkında konuşan Koç, "Komisyon kararına saygı göstermek, TFF'yi baskı altına almamak için yıldızsız forma ile çıkacağız. Bizim amacımız süreci tetiklemekti" dedi.

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Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenlenen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı tamamlandı.

Düzenlenen toplantıya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, yönetim kurulu üyeleri ve yüksek divan kurulu üyeleri katılım gösterdi.

Öte yandan Fenerbahçe Futbol Takımı Teknik Direktörü İsmail Kartal da toplantıya katılırken, üyeler tarafından ilgiyle karşılandı.

"Yıldızsız forma ile çıkacağız"

Burada kürsüye çıkan Başkan Ali Koç, çarpıcı ifadelerde bulundu. Başkan, bundan sonra maçlara 5 yıldızla çıkmayacaklarını açıkladı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kuruluna teşekkür ederim. Kupa seremonisine 5 yıldızla çıktık. Komisyon kurulmasaydı, 5 yıldız ile çıkmaya devam edecektik. Küme düşmeye kadar cezası var. Hodri meydan duruşu yaptık. TFF'nin yaklaşımını doğru buluyoruz. Komisyon kararına saygı göstermek, TFF'yi baskı altına almamak için yıldızsız forma ile çıkacağız. Bizim amacımız süreci tetiklemekti. Biz son derece tatminiz.

"9. seneye şampiyonluk özlemimiz taşındı"

Geride bıraktığımız sezonu değerlendiren Koç, şunları söyledi:

9. seneye şampiyonluk özlemimiz taşındı. Son 12 yılın en iyi puan ortalamadı, 122 gol... Son 5 yılın şampiyonundan daha çok puan topladık. Avrupa'da 50. sıralara geldik. Sevilla'yı tek yenen takımız. 10 yıldır alamadığımız Türkiye Kupası'nı aldık. Bu açıdan bakarsak başarılı bir sezonu geride bıraktık. Derbi performansı... Büyük bir şampiyonluk beklentisi, erken şampiyonluk sözleri... Dünya Kupası'na kadar çok iyi oyun tarzı. Düşme hattındaki takımlara sahamızda kaybettiğimiz puanlar... Bu taraftan bakınca da başarısız bir sezon denilebilir.

"Bahtımız, şansımız da yaver gitmiyor"

Vitor Pereira ve Jorge Jesus'a eleştiride bulunan Koç, şu açıklamayı yaptı:

Herhalde bahtımız, şansımız da yaver gitmiyor. Vitor Pereira ile 3'lü savunma oynuyor diye yolları ayırdık. Hayatında 3'lü oynatmamış hoca, bizde 3'lü oynatmaya başladı. Hoca ile ilk konuşurken ilk sorumuz '3'lü oynatmıyorsun?' dimi oldu. 'Neden böyle yapıyorsun?' dediğimiz de ise 'Siz anlamıyorsunuz, ben 3'lü oynatmıyorum' dedi. Bu da bize nasip oldu.

"İyi bir transfer politikası izledik"

Transfer dönemi hakkında konuşan Ali Koç, şu sözleri sarf etti:

İyi bir transfer politikası izledik. İsmail Kartal, Mario Branco, yardımcısı Okan Özkan ve Selahattin Baki ile yoğun bir çalışma yaptık. 2-3 tane daha nokta transfer atışımız var.

"Fenerbahçe'nin en büyük rakibi, Fenerbahçe camiasının kendisi"

Başkan Ali Koç, sözlerine şu şekilde devam etti:

Hocamıza, takıma sahip çıkmak durumundayız. Fenerbahçe'nin en büyük rakibi, Fenerbahçe camiasının kendisi. En ufak bir olayı, en büyük reaksiyonla yaşar olduk. Bu olumlu ve olumsuz böyle. Bir maç kazanıyoruz, bir transfer yapıyoruz ve havalarda uçuyoruz. Gazetelerde yazan transferler gerçekleşmiyor diye karaları bağlıyoruz. Bir transfer yaptık, bana mesaj yapıyor. 'Ayağınıza taş değmesin' diye. Yukarı çıkıyorum aynı kişi 'Allah belanızı versin' yazmış. Bu durum camiamızın damarlarına işlemiş. Başkanlığım bittikten sonra daha net açıklayacağım. Bindiğimiz dalı kesiyoruz.

"Bu Fenerbahçe ile Galatasaray'ın kavgası değil"

1959 öncesi şampiyonluk hakkında konuşan Koç, şu ifadeleri kullandı:

1959 öncesi için komisyon kuruldu. Doğru ama geç kalınmış karar. İnşallah karar verilir. Yoksa gereksiz tartışmalar devam edecek. Çok bekledik, acelemiz yok. Tarih gerekli şekilde araştırılsın. Türk topraklarında 1959'den önce futbol oynanıyordu ya da oynanmıyordu! Buna karar verilmeli! Bizim amacımız rakibimize üstünlük kurmak değil. Onlar için tarih hiçbir şey ifade etmiyor. Bunlar ilgili kurumlara baskı yapmaya çalışıyor. Ülkemizde bu durum var. Biz hakkımızın peşindeyiz. Biz efsanelerimizin emeklerinin peşindeyiz. Bu Fenerbahçe'nin değil, Türk futbolunun tarihi konusu. Süreç ilerledikçe pek çok takım çıkacak. Beşiktaş'ın da 5 şampiyonluğu var. Trabzonspor'un da talebi oldu, onu daha incelemedik. Bu Fenerbahçe ile Galatasaray'ın kavgası değil.

"Yalanlarla algı yapmaya başladılar"

Galatasaray'a göndermede bulunan Ali Koç, şu sözleri söyledi:

Hakkımızı hukuk dışı söylemlerle gasp etmeye çalışanlarla anladıkları dilden mücadele edeceğiz. Bu kadar basit. İnanıyoruz ki, TFF en doğru süreci işleterek; kararlarını verecektir. 'Ayrıcalık değil adalet istiyoruz' diyenler var. Mertlikle cevap veriyoruz, başkanı sonra 'Siz neden mertlikle ilgili cevap veriyorsunuz?' diyor. Fişeği onlar işaretliyor. 'Suç mahalline ilk giden katildir' dediler geçen sene. Bakınca bu işe ilk nasıl girdiklerini gördünüz. Uyanın Fenerbahçeliler, tehlikenin farkında olun! Kombine isteyen arkadaşlar, uyanın. Panik içindeler çünkü 1 tane şampiyonlukları var 1959 öncesi. Biz işin parasında değiliz. Türkiye'de bu iş olumlu sonuçlanmazsa, yurt dışı süreci var. Yalanlarla algı yapmaya başladılar.

"Haklı olduğumuz ortaya çıkacak"

Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hakkında şunları dedi: