Ali Koç'tan Atatürk Stadyumu için çağrı: Gelin stadın adını değiştirmek için oy verin Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nun adının Atatürk Stadyumu olması için tüzük tadil toplantısında oylama yapılacağını duyurdu.

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Fenerbahçe'nin 9 Eylül Cumartesi günü yapacağı Tüzük tadili toplantısının konularından bir tanesi belli oldu.

Temmuz ayında gündeme gelen Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nun isminin Atatürk Stadyumu olarak değiştirilmesi, bu toplantıda üyelerin oyuna sunulacak.

"Stadımızın adının Atatürk olması için oy vereceğiz"

Sözcü'nün haberine göre; sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç da üyelerin bu toplantıya katılımını rica etti.

Tüzük tadili toplantısında, stadımızın isminin Atatürk ismini taşıması için gereken başvuruyu yapabilmek adına oy vereceğiz. Çok iyi biliyorum ki Fenerbahçeliler için bu oylamada payı olmak, yarınlara iz bırakmak demektir.

29 Ekim'e yetiştirilecek

Başkan Ali Koç, stadın yeni adının 29 Ekim'e yetişmesini istiyor.

Ali Koç'un stadın adının Atatürk olarak değiştirilmesini talep ettiği ilk röportajının ardından bazı ünlü isimler, Twitter'da şu tepkileri vermişti: