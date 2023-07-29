Ali Koç'tan Aziz Yıldırım sözleri: Cesur olmayan bir lidersiniz Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, eski Başkan Aziz Yıldırım hakkında, "Sayın Başkan, hayatımda karşılaştığım en cesur görünümlü ama hiç de cesur olmayan bir lidersiniz" dedi.

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Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı, Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı.

Toplantıya Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ile yönetim ve divan kurulu üyeleri katıldı.

Divan Kurulu'nda ise konuşan Ali Koç çarpıcı ifadelerde bulundu. Koç, eski başkan Aziz Yıldırım hakkında da sert sözler kullandı.

"Yalan, iftira ve tehditlerle yine ortaya çıktı"

Sezon sonuna kadar Aziz Yıldırım'la polemiğe girmeyeceğini ifade eden Ali Koç, şu sözleri sarf etti:

Aziz Yıldırım yalan, iftira ve tehditlerle yine ortaya çıktı. Camia gücüne bu sezon her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Öyle bir ülkede, toplumda ve kültürde yaşıyoruz ki; yalanlara, iftiralara ve tehditlere cevap vermeyince, üstünüze yapışıyor. Kısa bir cevap vereceğim ve sezon sonuna kadar polemiğe girmeyeceğim. Bu gerilime en çok rakiplerimiz seviniyor. Zaman zaman ortaya çıkarak ayar vermeye çalışıyorlar. Sayın Yıldırım ve etrafındaki yancıları, hayal dünyasında yaşıyor. Fenerbahçe'nin başarısıyla ilgileri yok. Herkes bunu görüyor. Fenerbahçe'nin geleceğini düşünüyor olsaydınız, çok daha farklı bir duruş sergilerdiniz.

"En cesur görünümlü ama hiç de cesur olmayan bir lidersiniz"

Ali Koç, Aziz Yıldırım'a cesur bir lider olmadığını söyledi.

Önüne hazırlanan metin koyulmuş. Metne sağdık kalamadı, saçma sapan çirkin, ayrıştırıcı söylemlerle gerçek iç dünyasını yansıtıyor. Saçma sapan ekonomik hesaplar... Neredeyse biz borçlu çıkacağız. Hangi birine cevap verelim. Kamuoyu önünde karşıma çıkma cesaretiniz varsa, her söylediğinize cevap veririm. O güne kadar Aziz Yıldırım konusu kapanmıştır. Sayın Başkan, hayatımda karşılaştığım en cesur görünümlü ama hiç de cesur olmayan bir lidersiniz. Biraz iyi niyetli olsaydınız, Fenerbahçe'ye yapacağınızı eleştirilerinizi dışarıda değil, kongre üyeleri önünde yapardınız.

"Bize kalan parayla kulübü nasıl çevireceğimizi bilmiyoruz"

Sarı-lacivertli kulübün başkanı ayrıca, şunları söyledi: