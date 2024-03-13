ensonhaber.com

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kalamış'ta bulunan Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen basın toplantısında konuştu.

Gündemdeki konulara dair çarpıcı açıklamalar yapan Koç, 2018'de yılında görevinden ayrılan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın çağrısına cevap verdi.

"Herhalde 6 sene sonra aklına geldi birlik ve beraberlik"

Ali Koç, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe'nin birlik beraberlik içinde olması lazım"

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe camiasına çağrısında, şu ifadeleri kullanmıştı:

Fenerbahçe'nin birlik beraberlik içinde olması lazım, ayrışma yapılmaması lazım, ayrışma kulübe zarar verir, camiaya zarar verir. Bunun zararlarını ileride görürsünüz. Bugün göremezsiniz bir şey ama ileride 5 sene, 10 sene sonra bunları görürsünüz. Ayrışma başladığı zaman birlik beraberlik yok olur. Fenerbahçeli, Fenerbahçeli ile kavga etmeye başlar. Bu çok tehlikeli bir şey, onun için hepimizin birlik beraberliği önemli.