Ali Koç'tan Bakambu ve Morutan sözleri: Bizi yanıltıyorlar Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ezeli rakipleri Galatasaray'ın Olimpiu Morutan Ankaragücü'ne ve Cedric Bakmabu'nun Real Betis'e satışlarında kamuoyunu yanılttığını söyledi.

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen basın toplantısına Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, kulüp üyeleri ve kulüp personelleri katıldı.

Burada konuşmalar yapan Koç, Galatasaray'ın transfer satışlarına eleştirilerde bulundu.

"Oyuncu ayartmada, hülleli transferde, Şampiyonlar Ligi'ndeler"

Koç, sarı-kırmızılı takımın transfer yapma kültürü hakkında şunları dedi:

Bunların transfer yapma kültürleri olağanüstü, kimse yanına yaklaşamaz. Pek çok yerel kulüp şikayet eder ama seslerini çıkarmazlar. Oyuncu ayartmada, hülleli transferde, çıkarlarına göre transfer haberi servis etmede, sözleşmelerde işlerine geleni yapmakta, kamuoyunu yanlış yönlendirmede de Şampiyonlar Ligi'ndeler.

"Bu üç İstanbul kulübünün yakın ilişkileri herkesin malumu"

Pendikspor ve Eyüpspor'un Galatasaray'la koalisyon içinde olduğunu belirten Koç, şu ifadeleri kullandı:

Bu ülkede bir tek kulüp, kendi dönemimiz için konuşayım "Oyuncumuzu ayarttılar" diyemez. Onlar oyuncuyu ve menajeri ikna ederler, sonra da kulübünü köşeye sıkıştırarak, maddi zara bile uğratırlar. Oğulcan Çağlayan, Taylan Antalyalı.. Levent Mercan da var ama onu alamadılar. Maçlarından önce söz konusu takımların oyuncularıyla ilgili transfer haberleri çıkartırlar. Ya da oynayacakların takımların oyuncularını transfer etmek için teklif yaparlar. Kayserispor'a Mame Thiam için Pendikspor teklif yaptı. Sivasspor'a Sainz için Eyüpspor teklif yaptı. Bu üç İstanbul kulübünün yakın ilişkileri herkesin malumu. Zaten ikisi, aynı ligde oynadı. UEFA kuralları söz konusu bile olamaz. Alın size gerçek koalisyon. Gerçek koalisyon.

"Kılıfına uydurmakta üstlerine yoktur"

TFF'ye Galatasaray'ın transfer harcamalarını soracaklarını söyleyen Ali Koç, şu sözleri sarf etti:

Bize bu yaz güya transfer çalımı attılar! Dört futbolcu var ki, resmi kontratta yazan bedellerin mümkünatı yok! İradeli TFF olsa, çağırır ve bilgi alır. Bunlar da resmi ve gayri resmi kontrat yapma kültürü var. Futboluya anlaştıkları bedel ile resmi kontrat arasında fark vardır. Yeri gelir imaj hakları, yeri gelir sponsorluk, son dönemde de gayrimenkul ile kapatıyorlar. Sponsorları çok cömert. O kadar cömertler ki, isimlerinin açıklanmasını istemezler. Bu nasıl bir işse! Pazar günü bir futbolcularına imaj hakları yüzünden para ödemedikleri çıktı. Bunları TFF'ye soracağız. Ancak kılıfına uydurmakta üstlerine yoktur. Bizden 8-9 milyon euro isteyen oyuncuları, 3 milyon euroya oynatıyorlar. Herhalde İstanbul'un o yakasında daha fazla oksijen var.

"Morutan limit açmada kullanıldı mı?"

Ankaragücü'nün Morutan'ı oynatmama kararı alması sonrasında Koç, şu değerlendirmeyi yaptı:

Olimpiu Morutan'ı 3 milyon euroya satmışlar. Şahsen 'Bravo, keşke bizde de böyle sihirbaz olsa' dedim. İşin öyle olmadığını anladık. 3 milyon euroya satılan oyuncu, belli bir maça çıkarsa o para ödeniyormuş. Kulübü de ilk 11'de oynatmıyor. Acaba 3 milyon euro, limit açmada kullanıldı mı? Bunu öğreneceğiz.

"Transferde yanlış bilgi verdiler"

Bakambu'nun transferinde yanlış bilgi verildiğini ifade eden Ali Koç, şunları dedi: