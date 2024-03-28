Ali Koç'tan bomba sözler: Erden Timur'un hayatı yalan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray'ın yöneticisi Erden Timur hakkında çarpıcı sözler sarf etti.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli camiaya yakın gazetecilerle söyleşi yaptı. Çarpıcı sözlerin olduğu sohbet sırasında sarı-lacivertlilerin bir numarasının, Erden Timur hakkında söylediği sözler ise gündem oldu.

Ali Koç'un Timur'la ilgili yaptığı açıklamalar şöyle...

"Yalan söyleyen biri"

O arkadaş hayatı aldatma ile geçen bir arkadaş. Erden Timur, 'Türk futbolu için büyük şans denilen' arkadaş uzun uzun ceza almamız gerektiğini anlatıyor. Karşımızdaki adam defaatle yalan söyleyen, kamuoyunu aldatmaktan gocunmayan biri. Omuz Omuza kampanyamız vardı. Galatasaray tarafı, 250 kalıcı konut sözü vermişti. Beni aradılar. 'Ben karşılayamam' dedim. 'Ne olacak 250 dersin, 50-100 yaparsın' dedi. Demedin mi? Gelsin söylesin demedim diye yüzüme.

Bakalım Erden Timur cephesinden nasıl bir cevap gelecek... Ayrıca Ali Koç'un 2 Nisan'daki oylama öncesinde söylediği sözler de çok konuşulacak.

"Üç seçenek var"