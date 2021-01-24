Ali Koç'tan Burak Yılmaz'a: Akşam yatarken üzülmüştür

Burak Yılmaz'ın Mesut Özil'le ilgili açıklamaları sorulan Ali Koç "Akşam yatarken üzülmüştür" dedi.

Fenerbahçe'nin Arsenal'den transfer ettiği Türk kökenli Alman futbolcu Mesut Özil, futbol gündemini meşgul ederken, Burak Yılmaz'ın transferle ilgili açıklamaları da tartışma yarattı.

BURAK'ıN SÖZLERİNE ALİ KOÇ'TAN TEPKİ

Fransa 1. Lig'inde yer alan Lille'de oynayan milli futbolcu Burak Yılmaz'ın "Ben A Milli Takım forması giyenlerle ilgili yorum yaparım" sözlerine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tepki gösterdi.

"BURAK AKŞAM YATARKEN ÜZÜLMÜŞTÜR"

Beyaz TV muhabirinin sorularını yanıtlayan Başkan Ali Koç, "Burak Yılmaz'ın, Mesut Özil hakkındaki sözleri hakkında ne dersiniz?" sorusuna

"Burak Yılmaz özelinde konuşmayayım. Burak'ın başarıları var. Eminim kendisi de akşam yatarken üzülmüştür. Tabii genel olarak Mesut Özil'i yıpratma çalışması var, evet. Sağlık olsun. Bu Mesut Özil'i daha da kamçılayacaktır." sözleriyle karşılık verdi.

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