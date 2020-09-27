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    Ali Koç'tan derbi öncesi motivasyon konuşması

    Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un moral verici bir konuşma yaptığı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2020 - 15:17
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    Ali Koç'tan derbi öncesi motivasyon konuşması

    Türk Telekom Stadı'ndan oynanacak derbi öncesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takıma büyük destek veriyor.

    ALİ KOÇ'TAN MORAL KONUŞMASI

    Hafta içerisinde takım ve yönetim tekne gezisinde buluşmuştu. Keyifli anların yaşandığı bu gezide Başkan Ali Koç'un moral verici bir konuşma yaptığı öğrenildi.

    Özellikle Hatayspor maçındaki oyun ve skorun ardından ciddi eleştiriler alan teknik heyet ve takıma olan güvenini dile getiren Başkan Koç, galibiyete inandığını vurguladı.

    Ali Koç tan derbi öncesi motivasyon konuşması #1

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