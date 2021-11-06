Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Divan Kurulu'nda tepki göstererek, "Konuşacaklarımı da konuşmayı düşünmüyorum bu ortamı gördükten sonra." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'ndaki gergin ortama tepki göstererek kısa bir konuşma yaptı.

Gün boyu Divan Kurulu'nda gergin bir ortamın olması ve son olarak Ali Koç'un konuşmasından önce Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ve bazı kurul üyeleri arasındaki tartışmalar nedeniyle konuşmasını çok kısa tuttu.

Ali Koç'tan Divan Kurulu'nda tepki İZLE



“TAM 5 SAATTİR BURADAYIZ”

Ali Koç, 5 saat olmak üzere buradayız. Yönetim kurulumuzun yüzde 80'i burada. Bazılarının sportif görevleri var, bazıları gelemedi. Kulübümüzün profesyonel kadrolarının hepsi burada. 5 saattir burada toplandık. Üyelerin yarısı salondan ayrılmış vaziyette.

3 saattir de ilgiyle konuşmacıları izliyorum. Ahmet Bey ve Zafer Bey gibi insanlara çok cevabım var. Soruları cevaplamayı düşünüyordum. Ama konuşacaklarımı da konuşmamaya karar verdim.

Değerli görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederim. Bunlar bizim için çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

Ali Koç kürsüden indikten sonra masaya dönüp notlarını aldı ve salondan hızlıca ayrıldı. Yüksek Divan Kurulu'ndan bazı üyeler ise Ali Koç'u alkışladı.