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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 18 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak seçimli mali genel kurul tarihinin öne çekilmesi talebiyle toplanan imzalar ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile ilgili konuştu.

Koç, düzenlediği basın toplantısında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Başkanı, Özbek'in TFF'yi istifaya davet etme konusunda sürekli konum değiştirdiğini söyledi.

"Dursun Özbek'i anlamakta zorlanıyorum"

Ali Koç, şu sözleri sarf etti:

Dursun Özbek'i anlamakta zorlanıyorum. Bu kadar rahat pozisyon değiştirmek.. Sadece bu konuda değil, pek çok konuda! Ancak bu ülkede itibar görür, bu ülkede sorgulanmaz. Benle görüşmek istemişti, öyle olmadığını söyledi. Aracı 'Siz istemiştiniz' dedi. Kimse sorgulamadı. Önce 14 Aralık'ta 'TFF'ye güveniyoruz' diyor. 24 Aralık'ta 'Tarihin en kötü başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifa etmesini istiyoruz' diyor. 1 Nisan'da 'O koltuklarda oturmak vicdanınıza sığıyor mu?' açıklaması var. Ben böyle açıklamalar yapsam biri hakkında, suratına bakmam. Urfa'da 'Seçimi neden önce çeksin, TFF'ye saygı duymak lazım' diyor. Bu başkan imza kampanyasını ilk başlatanlardan. Rekabette avantaj yaratmak için böyle... Ben böyle zigzag yapsam, her tarafım oynasa utanırım.