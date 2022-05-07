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    Ali Koç'tan Ekrem İmamoğlu'na büyük tepki

    Ali Koç'tan Ekrem İmamoğlu'na büyük tepki

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Uğur Dündar'ı bordo mavi kravatla ziyaret etmesine tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 07.05.2022 - 13:59
    • Güncelleme : 07.05.2022 - 14:21
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    Fenerbahçe'nin bir numarası Ali Koç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Uğur Dündar ile görüşmeye bordo mavi kravatla gelmesine  sert sözlerle yüklendi.

    "Utanmadan o kitabı getirme cesaretinde bulundu"

    Ekrem İmamoğlu'nun Uğur Dündar'ı ziyaret ederken getirdiği kitapta sarı-lacivertliler aleyhine olan sözlere de değinen Ali Koç,"Trabzon'dan gelen bazı insanların enteresan özellikleri var, Milli Takım bizim stadımıza gelir, hocası bordo-mavi kravatla gelir. Şehrin belediye başkanı, Divan Kurulu Başkanımızı ziyarete gelir, bordo-mavi kravatla. Utanmadan o kitabı getirme cesaretinde bulunur. O kitabın içinde yazanları bilmiyordum, Uğur Bey de eminim bilmiyordur." dedi.

    Ali Koç'tan Ekrem İmamoğlu'na tepki - İZLE

    Ali Koç tan Ekrem İmamoğlu na büyük tepki #1

    "Umarım hangi şehrin başkanı olduğunu hatırlatmayız"

    Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u temsil etmesi gerektiğini söyleyen Ali Koç, "Umarım Fenerbahçelilerin, Ekrem İmamoğlu'na hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez. Uğur Bey forma verdi, ben olsam vermezdim. Ancak niyeti kötü değildi. Ziyaretçisinin niyeti kötüydü." ifadelerini kullandı.

    Ali Koç tan Ekrem İmamoğlu na büyük tepki #2

    Uğur Dündar'dan İmamoğlu sözleri

    Uğur Dündar da yaptığı açıklamada,"Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Fenerbahçe. 2010-11 şampiyonluk kupamız, göğsümüze anamızın ak sütü kadar helal olan 5 yıldızı takmamızı sağlayacak şanlı 28 kupamız gibi buradadır. 2010-11 kupamız, efsane başkanımız Aziz Yıldırım'ın silinmez izlerindedir." ifadelerini kullandı. Ayrıca Uğur Dündar "Ekrem İmamoğlu'na 61 numaralı formayı hediye edip, yakasına Fenerbahçe rozeti taktık. Vermek istediğimiz mesaj 'Bir gün herkes Fenerbahçeli olacak'." şeklinde konuştu.

    Ali Koç tan Ekrem İmamoğlu na büyük tepki #3


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