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Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor müsabakası sonrası yaşanan olayların ardından yönetim kurulunun geçtiğimiz günlerde almış olduğu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, bugün yeterli çoğunluğun sağlanmasıyla birlikte Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapıldı.

Gerçekleşen toplantıda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur hakkında flaş ifadeler kullandı.

"Satır arası mesajlar vermeye çalışıyor"

Koç, şu sözleri sarf etti:

Tek önceliği futbolcularımıza ceza verdirmeye çalışan rakiplerimizi de not ettik. Ancak bir tanesi var. Lügattaki kelimelerin insan versiyonu olsa bu, yalanın insan versiyonu olurdu. Yanında bir de suç makinesi terbiyesiz, utanmadan bir de TV'ye çıkıyor. Trabzon'da yaşanan olaylar için sadece "Olmamalıydı" deyip, 15 dakika bizim futbolcularımıza nasıl ceza verilmesi gerektiğini, o yarım aklıyla satır arası mesajlar vermeye çalışıyor.