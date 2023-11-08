Ali Koç'tan Etik Kurulu'nun sorduğu 2 soruya cevap Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Etik Kurulu'nun soruşturması kapsamında sorulan 2 soruya yanıt verdi. Ali Koç, söz konusu VAR görüntülerinin kendisine hiçbir şekilde iletilmediğini söyledi.

ensonhaber.com

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Etik Kurulu'nun 4 Kasım 2023 tarihinde başlattığı soruşturma çerçevesinde sorulan soruları cevapladı.

Ali Koç, Etik Kurulu'nun sorduğu, "1- Adana Demirspor A.Ş. – Fenerbahçe A.Ş. arasında oynanan müsabakadaki bir pozisyonun VAR görüntüsü, dönemin MHK Başkanı Lale Orta tarafından size gönderildi mi?

2-Yukarıdaki soru haricinde söylemek istediğiniz başkaca bir husus var mıdır?" sorularına cevap verdi.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

Türk futbolunun daha adil ve şeffaf yönetilmesi adına soruşturma dahilinde olan tüm ilgililerin sözlü beyanlarına başvurulması gerektiği konusunun da gündeme getirildiği yanıtları aşağıda tüm kamuoyunun da bilgi ve dikkatine sunarız.



Fenerbahçe Spor Kulübü

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU ETİK KURULUNA



Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurulu (''Kurul'') tarafından gönderilen 04.11.2023 tarih 2023-15 E./33-16 sayılı yazı ile Kurul nezdindeki inceleme çerçevesinde bilgilerime ihtiyaç duyulduğu, ilgili yazı içerisinde aşağıda yer verilen sorulara cevaplarımın ve varsa ilave açıklamalarımın Kurulunuza iletilmesi talep edilmiştir.

Ali Koç sorulan sorulara cevap verdi

''1- Adana Demirspor A.Ş. – Fenerbahçe A.Ş. arasında oynanan müsabakadaki bir pozisyonun VAR görüntüsü, dönemin MHK Başkanı Lale Orta tarafından size gönderildi mi?



2-Yukarıdaki soru haricinde söylemek istediğiniz başkaca bir husus var

mıdır?



Bu kapsamda şahsıma yöneltilmiş olan sorulara cevaplarımı ve açıklamalarımı aşağıda Kurulunuzun dikkatine sunmaktayım.

"Biz TFF'ye mütemadiyen başvurduk"

Kulübümüz, söz konusu iddiaların ortaya atılmasının hemen ardından 19.10.2023 tarih ve 522 sayılı yazı ile Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na başvurmak suretiyle ''iddiaların gerçeklik payı konusundaki şüpheleri gidermek ve kamuoyunu aydınlatmak amacıyla bu iddiaların detaylı bir şekilde araştırılmasını ve gereken adımların atılmasını'' talep etmiştir. Kurulunuz tarafından başlatılan bu sürecin Kulübümüzün başvurusu üzerine başlatılıp başlatılmadığı hususunda bugüne kadar TFF Yönetim Kurulu tarafından Kulübümüze herhangi bir bildirim yapılmadığı gibi bilgi dahi verilmemiştir.



Kaldı ki tarafımızca yapılan ve Türk futbolunda etik dışı davranışların önlenmesini amaç edinen tek başvuru bu değildir. Nitekim her gün bir başka vahim iddianın ortaya atıldığı Türk futbolunda ciddi otoriteler tarafından dile getirilen ve dayanaksız olmayan tüm iddiaların soruşturulması adına tarafımızca Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na mütemadiyen başvurulmaktadır.

"Talihsizlik..."

Her şeyden evvel, Fenerbahçe Spor Kulübü ve Fenerbahçe Futbol A.Ş. başkanlığı görevine geldiğim ilk günden bu yana Türk futbolunun daha dürüst, daha şeffaf ve daha adil yönetilebilmesi adına gösterdiğim haklı duyarlılık futbol kamuoyunun malumudur. Türk futbolunu gerek ahlaki gerekse yönetsel olarak hak ettiği seviyeye taşıma gayesiyle yola çıkmış bir kişi olarak, Galatasaray A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi Erden Timur'un dayanaktan yoksun ve tamamen mesnetsiz iddialarına cevap verme lüzumu doğmuş olması dahi şahsım adına en hafif tabirle talihsizliktir.



Yazınıza hitaben, Adana Demirspor A.Ş. – Fenerbahçe A.Ş. arasında oynanan müsabakadaki bir pozisyonun VAR görüntüsünün, dönemin MHK Başkanı Sayın Lale Orta tarafından şahsıma doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir suretle gönderilmediğini Kurulunuzun bilgisine sunarım.

"İspat yükü iddia sahibine aittir"

Kurulunuzun malumu olduğu üzere, kural olarak ispat yükü iddia sahibine aittir. Ancak, gerçekle hiçbir ilgisi olmayan ithamların adeta ''çamur at izi kalsın'' düşüncesi ile rahatça dile getirilebilmesi ve nihayetinde cezasız kalması yalnızca Türk futbolunun değerine zarar vermekle kalmayıp, kişileri ve kurumları zan altında bırakarak toplumsal olayları körüklemektedir. Zira söz konusu iddialar, 17 Ekim 2023 tarihinde ortaya atılmış ve üzerinden yirmi gün gibi uzun bir süre geçmesine karşın iddia sahibi tarafından herhangi bir delille desteklenememiştir.



Sadece 17 Ekim 2023 tarihli programda ortaya atılan iddialarla sınırlı kalınmaksızın, TFF delegesi olan eski hakem Ahmet Çakar tarafından Beyaz TV kanalında yayınlanan Beyaz Futbol isimli programda ortaya atılan bir kısım iddiaların da incelenmesi ve Etik Kurulu nezdinde soruşturma açılması gerektiğine yönelik başvurumuz 4 Ekim 2023 tarihinde TFF Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.



Üzülerek gözlemlemekteyiz ki Türk futbolunun daha şeffaf yönetilmesi ve vahim iddiaların soruşturulması adına attığımız tüm adımlar bugüne kadar sonuçsuz kalmıştır. Bu aşamadan sonra beklentimiz, söz konusu müracaatlarımızın gerekli değerin gösterilerek soruşturulmasıdır.

"Cezalandırılmaları zorunludur"