Ali Koç'tan Fenerbahçe Üniversitesi'ne ziyaret

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ile yönetim kurulu üyeleri Erol Bilecik ve Ömer Okan, Fenerbahçe Üniversitesi'ne ziyarette bulundu.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile yönetim kurulu üyeleri Erol Bilecik ve Ömer Okan, Fenerbahçe Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Ataşehir yerleşkesinde gerçekleşen ziyarette, Ali Koç ve beraberindekileri Fenerbahçe Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Bozkurt ve Rektör Prof. Dr. Emin Arat karşıladı.

Yönetim kuruluna çiçek hediye edildi

Rektör yardımcıları ve öğretim üyelerinin de yer aldığı ziyaretin sonunda öğrenciler, Koç'a ve yönetim kurulu üyelerine çiçek verdi.



