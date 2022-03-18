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    Ali Koç'tan Ferdi Kadıoğlu'na: Aferin Ferdi

    Genç futbolcularına imza töreni düzenleyen Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ve Ali Koç arasındaki diyalog gülüşmelere neden oldu.
    • Haber Merkezi
    • 18.03.2022 - 11:57
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    Ali Koç'tan Ferdi Kadıoğlu'na: Aferin Ferdi

    Fenerbahçe, genç yıldızları Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan, Osman Ertuğrul Çetin ve İsak Vural ile yeni sözleşme imzaladı.

    "AFERİN FERDİ"

    Düzenlenen imza törenine Ali Koç ile Ferdi Kadıoğlu arasında geçen konuşma damga vurdu.

    Ferdi'nin kız arkadaşını tanımayan Ali Koç'un öğrendikten sonra "Aferin Ferdi" ifadeleri sosyal medyada viral oldu.

    Ali Koç tan Ferdi Kadıoğlu na: Aferin Ferdi #1


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