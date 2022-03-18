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Ali Koç'tan Ferdi Kadıoğlu'na: Aferin Ferdi

Ali Koç'tan Ferdi Kadıoğlu'na: Aferin Ferdi

Genç futbolcularına imza töreni düzenleyen Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ve Ali Koç arasındaki diyalog gülüşmelere neden oldu.