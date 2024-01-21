Ali Koç'tan 'Fırıldak Ali' davası! Tuzlasporlu yöneticileri hedef aldı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'un yöneticilerine dava açtı.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Tuzlaspor yöneticilerinden şikayetçi oldu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen dilekçede, 1. Lig kulübünün geçtiğimiz kasım ayında sosyal medya hesabından "Fırıldak Ali" ifadeleriyle yayınladığı açıklamada, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kamuoyu önünde hedef gösterildiği ve itibarının kasıtlı olarak zedelendiği kaydedildi.

Beykoz'dan yaptı

Sabah'ın haberine göre; Tuzlaspor yönetim kurulu üyelerine "iftira" ve "hakaret" suçundan başlatılan soruşturma, Koç'un ikametinin Beykoz'da olması sebebiyle Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.