Petrol
100.08
0.59%
Euro
17.5682
1.03%
Dolar
17.4403
0.73%
Altın
970.8
1.15%
Borsa
2424
-0.40%
Bitcoin
349.476
0.14%
BTXN Coin
7.27
-0.95%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C
    Ali Koç'tan forvet isteyen taraftara yanıt

    Ali Koç'tan forvet isteyen taraftara yanıt

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kendisinden forvet isteyen taraftarlara, "Bir tane mi, iki tane mi?" şeklinde yanıt verdi.
    • 13.07.2022 - 13:23
    • Güncelleme : 13.07.2022 - 13:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.

    Art arda yeni transferlerini açıklayan sarı-lacivertlilerde taraftarlar forvet bölgesine yeni transferlerin yapılmasını istiyor.

    Taraftar forvet istedi

    Başkan Ali Koç ile bir taraftarın konuşması da bu konu üzerine oldu. Aracıyla stattan çıkan Koç'a bir taraftar, "Forvet getir başkanım ne olur." şeklinde seslendi.

    Ali Koç da cevaben, "Bir tane mi, iki tane mi?" şeklinde yanıt verdi.

    Ali Koç'tan forvet isteyen taraftara yanıt İZLE

    Ali Koç tan forvet isteyen taraftara yanıt #1

    Ali Koç tan forvet isteyen taraftara yanıt #2


    İlginizi Çekebilir

    Tuba Torun ile Aykut Erdoğdu barıştı
    Gündem

    Tuba Torun ile Aykut Erdoğdu barıştı

    İngiltere'de uçak bileti satışına sınırlama getirildi
    Dünya

    İngiltere'de uçak bileti satışına sınırlama getirildi

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    CryptoTrader

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Görüş Bildir