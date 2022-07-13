Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kendisinden forvet isteyen taraftarlara, "Bir tane mi, iki tane mi?" şeklinde yanıt verdi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.

Art arda yeni transferlerini açıklayan sarı-lacivertlilerde taraftarlar forvet bölgesine yeni transferlerin yapılmasını istiyor.

Taraftar forvet istedi

Başkan Ali Koç ile bir taraftarın konuşması da bu konu üzerine oldu. Aracıyla stattan çıkan Koç'a bir taraftar, "Forvet getir başkanım ne olur." şeklinde seslendi.

Ali Koç da cevaben, "Bir tane mi, iki tane mi?" şeklinde yanıt verdi.

Ali Koç'tan forvet isteyen taraftara yanıt İZLE

