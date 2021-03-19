Ali Koç'tan futbolculara: 25 milyon arkanızda

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kritik Beşiktaş derbisi öncesi teknik heyete ve oyunculara moral verdi.

Gençlerbirliği'ne yenilerek taraftarını üzen Fenerbahçe, pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Ezeli rakibini yenerek yeniden yarışa ortak olmak isteyen sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç, oyuncularla bir toplantı yaptı.

"SİZE GÜVENİYORUZ"

Koç, "Kazanmak zorundayız ancak bu bizim üstümüzde baskı yaratmamalı. Biz hep yanınızdayız ve sonuna kadar beraber devam edeceğiz. Sadece biz değil, 25 milyon Fenerbahçe taraftarı da hepinizin arkasında, hepinizin yanında. Size güveniyoruz, inanıyoruz." dedi.

Beşiktaş karşısında mutlak galibiyet hedefleyen Fenerbahçe'de teknik patron Erol Bulut da başkan Ali Koç'a derbide galibiyet sözü verdi.

ALİ KOÇ'UN DERBİ KABUSU

Öte yandan Ali Koç döneminde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı sadece 1 kez sahadan zaferle ayrıldı.

Toplam bu iki takımla 11 randevuda 6 beraberlik, 4 yenilgi alındı. Ayrıca Galatasaray'a karşı 21, Beşiktaş'a ise 15 yıllık Kadıköy'de yenilmezlik serisi de bu dönemde bitti.