Ali Koç'tan Galatasaray sürprizi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kritik derbi karşılaşmasında takımını yalnız bırakmayacak.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisinde, yönetim kurulu arkadaşları ile Türk Telekom Stadyumu'nda olacak.

ALİ KOÇ YİNE DEPLASMANA GİDECEK

Koç başkan seçildiği ilk senesinde de kulüplerin bir numaralarının derbi maçlarına gitmeme geleneğine son vermiş, uzun yıllar sonra hem Türk Telekom Stadyumu hem de Vodafone Park'a giderek, dostluk elini uzatan isim olmuştu.

Pazar günü de tribündeki yerini alacak olan Başkan Ali Koç, takımından mutlaka galibiyet bekliyor.